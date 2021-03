Yordeiby Sesmonde: de denunciante a denunciado

LA HABANA, Cuba. – El joven cienfueguero Yordeiby Sesmonde Hernández, residente en el municipio Aguada de Pasajeros y militante del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, sufrió la incautación preventiva de sus medios de trabajo (caballo y carretón) tras presentar una denuncia en la Fiscalía Municipal, hace menos de un mes.

La acción represiva sobrevino después que el campesino denunciara a otro ciudadano que le disparó tres proyectiles con arma de fuego y lo agredió de forma violenta con la culata del revólver, provocándole una herida en la cabeza.

En la denuncia presentada ante la Fiscalía Municipal de Aguada de Pasajeros, Sesmonde relató: “El sábado 20 de febrero de 2021 a la 1:00 de la mañana, cuando regresaba del riego de agua y fertilizante al sembradío de arroz de mi tierra en usufructo en compañía de mi primo, Arístides Rodríguez Hernández, en las proximidades del elevado de la autopista en la entrada de Aguada, fuimos interceptados por el ciudadano Roberto, a quien todos conocen como jefe de daño”.

El “jefe de daño” es la persona encargada de recoger los animales sueltos en el campo y la vía, que puedan causar devastaciones en los cultivos o accidentes de tránsito.

El manuscrito precisa que Roberto mandó a detener el carretón de Sesmonde y su primo, el cual transportaba siete sacos de abono proporcionados por la CCS Jesús Sardiñas para el cultivo del arroz, explicó el joven. “Luego de preguntar qué transportábamos le explicamos”. También precisa que, cuando intentaron bajar el caballo de la vía, Roberto se interpuso “sacando un revólver”.

Según narra el escrito, en ese momento el mencionado jefe de daños lanzó un tiro al aire y dos cerca de los pies de Sesmonde, quien intentó detener a su victimario y recibió un golpe en la cabeza con la culata de la pistola. De esa manera Roberto le provocó una herida en la parte superior izquierda del cráneo, que requirió 20 puntos de sutura.

Yasel Sesmonde Hernández, hermano del agredido, llegó al lugar de los hechos y logró detener el altercado.

“Cuando Yasel logró convencer a Roberto para que detuviera la agresión, le pidió que me llevara en la carreta con el tractor para el hospital”, pero “se negó a prestarme auxilio, dejándome abandonado en el camino a esa hora de la madrugada”.

Como secuelas del golpe, Sesmonde ha presentado episodios de hipertensión, dolores de cabeza, mareos y pérdida del equilibrio, de manera que actualmente no puede montar a caballo para realizar su trabajo en el campo.

El mismo día de los hechos, su hermano intentó establecer la denuncia en la unidad policial de Aguada de Pasajeros. No obstante, los oficiales se negaron a recibirla y, en cambio, lo acusaron de “atentado” y lo detuvieron junto a su primo.

Por su parte, Sesmonde fue acusado del mismo delito el martes 23 de febrero, cuando acudió a la policía municipal. En estos momentos los tres hombres se encuentran libres bajo fianza de 3000 pesos cada uno.

“El miércoles 24 de febrero trato de oficializar la denuncia ante la Delegación Provincial del Ministerio del Interior (MININT) y el viernes 26 me dirigí a la Fiscalía Provincial Militar. En ambos lugares la respuesta fue que no se podía proceder porque Roberto no era miembro del MININT, por lo que la denuncia debía realizarse en la Policía o la Fiscalía civil municipal”, señala la carta.

Mientras la denuncia contra el jefe de daños se mantiene estancada, sobre Sesmonde pende la amenaza de perder sus tierras. Él, Yasel y Arístides están acusados de atentado, pero el agresor se mantiene “gozando de toda impunidad”, sostiene.

“Es doloroso y bochornoso que nos hayan acusado a nosotros que fuimos las víctimas (…) de una persona que ahora dicen que no pertenece al MININT, pero que usa pistola”, expresa.

El artículo 265 del Código Penal cubano establece que “el disparo de arma de fuego contra determinada persona, aunque no se hiera a la víctima, se sanciona con privación de libertad de uno a tres años, siempre que el hecho no constituya un delito de mayor entidad”.

Según Sesmonde, la denuncia del hecho ya fue presentada ante “instancias superiores” y sus suscriptores se encuentran en espera de alguna respuesta, investigación o acción legal contra el victimario.

