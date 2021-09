MIAMI, Estados Unidos. – El popular reguetonero cubano Roberto Hidalgo Puentes, más conocido por su nombre artístico Yomil, aseguró al diario 14ymedio que había previsto los ataques en su contra de parte de voceros oficialistas tras el lanzamiento de su tema “De Cuba soy”, donde critica sin tapujos al régimen de la Isla.

“Sabía que esto iba a suceder al ver cómo [las autoridades y voceros del Gobierno] han actuado con otros artistas que se han manifestado en la misma línea. Sabía que me iban a amenazar, ofender y difamar, eso no es nuevo para nadie”, también dijo en la entrevista concedida al diario independiente.

No obstante, Yomil aseguró que se encontraba “muy feliz” por haber estado en “la hora cero” con su pueblo. “Mi pueblo nunca me va a dejar solo ni permitirá que se cometa algún tipo de injusticia hacia mí. Eso es lo que más tranquilo me tiene”, recalcó.

El músico urbano estrenó “De Cuba soy”, así como el videoclip que lo acompaña, el pasado jueves. Se trata de un tema dedicado a los manifestantes del 11J y al pueblo de Cuba en general. “Esto va dedicado para todos mis cubanos. 11 de julio de 2021, el día que el pueblo despertó”, dice Yomil al comienzo de la grabación.

“Para aquellos que tuvieron que dejarlo todo, que sacrificaron su vida en el mar [o] en todas las fronteras. Dedicado para todos esos que sufren en silencio y para el pueblo cubano que pide a gritos un cambio”, también dice el popular reguetonero antes de comenzar a cantar.

Ahora, el artista explicó a 14ymedio que considera a “De Cuba soy” como “el tema más importante de su carrera” porque es el “mayor aporte” que puede hacer a su pueblo.

“Creo que cuando un artista se suma a la causa justa sabiendo que puede perder todo por lo que ha luchado la obra sobrepasa a todos los éxitos”, dijo.

El pasado viernes, el propio Yomil denunció amenazas en su contra. “Aquí está la izquierda radical, la cual me amenaza y ofende”, escribió el reguetonero en su perfil de Twitter, al compartir la captura de pantalla de una publicación del perfil de Facebook “Cuba No es Miami”.

“Esta es la prueba de que ustedes no quieren un cambio na’ porque en mi canción solo pedí unión y respeto a la libertad de expresión. El que esté en contra de eso es un verdadero traidor a la patria”, agregó Yomil.

La publicación a la que se refiere el popular reguetonero cubano pide que se aplique contra el músico el recién aprobado Decreto-Ley 35, un nuevo instrumento legal del régimen para cercenar la libertad de expresión en redes sociales y medios digitales.

Ante el riesgo de ser procesado y arrestado por el lanzamiento de “De Cuba soy” y particularmente de su video, el reguetonero explicó a 14ymedio: “Desde que decidí arriesgar todo, estoy preparado psicológicamente para lo peor, pero creo que el Gobierno es bruto para unas cosas y muy inteligente para otras. De sucederme algo así [ser arrestado], ellos saben que hay una juventud que me sigue y que es capaz de hacer cualquier cosa por sus artistas favoritos y la prueba de eso fue la pérdida de mi hermano Dany, cuando el pueblo, orgánicamente sin convocatoria alguna, salió a despedirlo en distintas provincias y ciudades del mundo. Una cosa así nunca había sucedido en el país y creo que el Gobierno se dio cuenta del gran nivel de convocatoria que tenía en la sociedad cubana Yomil y El Dany, por eso no creo que tomen decisiones aberrantes que empeoren más su situación. Podría haber otro 11, 12, 13, 14 de julio y lo saben. Así que creo que van a dejar las cosas así”.

En la entrevista, Yomil también definió como “negligencia médica” la muerte de su excompañero de fórmula Daniel Muñoz, El Dany, fallecido hace un año en un hospital de La Habana.

“Fue una negligencia médica, y el trato que le dieron fue una total falta de respeto ya que las medidas que tomaron con la enfermera que estaba en esa madrugada de guardia solo ellos las saben. Por eso, por el respeto y la hermandad que tengo con Daniel, siempre pediré justicia, porque si eso le hubiera pasado al hijo de cualquier alto dirigente de este país créeme que meten preso a malanga y su puesto de vianda, pero con mi hermano se hicieron los de la vista gorda y eso duele y ofende”, dijo.

Finalmente, aseguró que ve a “Cuba siendo un Estado de derecho, donde el cubano de a pie sea la máxima autoridad, donde no existan el abuso de poder ni la represión ni la censura por pensar diferente, donde se acepte el diálogo como vía para solucionar los problemas”.

“Creo que lo primero que tenemos que hacer es cambiar la mentalidad y que sea un país abierto, no solo de los supuestos ‘revolucionarios’, que para mí de revolucionarios no tienen nada. Debe ser un país de todos y para todos, también para esos cubanos que tuvieron que dejarlo, muchos arriesgando y perdiendo la vida por tener un futuro mejor, que tuvieron que comenzar una vida desde cero en un país ajeno para ayudar a sus familias y tener una vida digna. Quiero que mi país sea de los mejores del mundo y les digo con total seguridad que sí se puede, siempre y cuando se cambie todo lo que tenga que ser cambiado”, terminó.

