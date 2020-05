Yoe Suárez: “Están buscando que deje el periodismo o me vaya del país”

MIAMI, Estados Unidos.- El periodista independiente Yoe Suárez denunció esta semana el acoso sistemático de la Seguridad del Estado en su contra. El pasado lunes, el joven reportero de Diario de Cuba fue interceptado por agentes de la Policía política y sometido a un nuevo interrogatorio.

En la mañana del 11 de mayo, Yoe Suárez fue trasladado ―con los ojos vendados― hasta una casa presuntamente administrada por la Seguridad del Estado, bajo la amenaza de ser esposado.

De acuerdo con las declaraciones del periodista a CubaNet, dos oficiales que se presentaron como René y Armando fueron los encargados de interrogarlo.

Tras menospreciar su labor como reportero de Diario de Cuba, los oficiales pidieron al joven que colaborara con los órganos de la Seguridad del Estado. “Nosotros te invitamos a que trabajes de una manera que sí puedas impactar a la sociedad cubana y generar cambios aquí (…). Queremos que trabajes en la misma trinchera que nosotros”, le propusieron.

No obstante, explicaron que preferían que se mantuviera colaborando con el medio independiente y advirtieron: “A Diario de Cuba nosotros lo tenemos penetrado hasta los huevos”.

“Lo que necesitamos es crear un canal de comunicación entre nosotros y que los trabajos que tú vas a publicar nos los envíes para saber qué es lo que hace falta cambiar, qué hay que criticar, y actuar sobre eso”, dijeron, recuerda Suárez.

Para el periodista, se trata de un pretexto para mantenerlo bajo control. “Lo que creo es que necesitan una complicidad conmigo para después pedirme otras cosas, que no sé cuáles serán”, dijo.

“Tratando de ser lo más cívico posible, les dejé claro que mi trabajo es única y exclusivamente como periodista. Yo no hago otro trabajo que no sea periodístico”, advirtió el autor de Los hijos del diluvio.

Por su parte, los dos agentes de la Seguridad del Estado le pidieron que fuera “patriota” y “hombre”. “Vas a ser mejor ciudadano cuando te comuniques con nosotros”, le aseguraron.

En lo adelante, Yoe Suárez valora exigirles una citación por escrito cada vez que lo llamen o intercepten para ser interrogado.

“A mí me preocupa mucho la escalada que hay. Voy a decirles que no me busquen si no es con una citación policial. Ya esta es la séptima u octava vez que nos sacan de la casa en plena cuarentena a mí o a mi madre. Quieren complicidad para forzarme a que haga cosas. Están buscando que deje el periodismo o me vaya del país”, terminó.