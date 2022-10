MIAMI, Estados Unidos. – La madre de los hermanos Frank Artola y Hillary Gutiérrez recurrió este lunes a las redes sociales para reclamar la liberación de sus hijos agotando la última posibilidad que le quedaba, según dijo.

“Quiero denunciar los golpes que le dieron brutalmente a Frank, casi lo matan, hasta desmayarse. Nosotros vivimos en la esquina donde sucedieron los hechos. Todos los vecinos me han contado su versión poco a poco. Casi todos coinciden. Unos van a la casa, otros me cuentan a escondidas por miedo a [perder] su trabajo, por miedo, por miedo, todo es por miedo. Yo soy su mamá y no puedo tener miedo”, dijo la mujer.

Más adelante detalló que cada vez que acudía a la Policía para denunciar lo sucedido solo le preguntaban a quién iba a denunciar, pues su hijo no sabía quién lo había golpeado. “Por supuesto que no puede saber, le cayeron entre cuatro a reventarlo. Lo desmayaron de tantos golpes”, dijo.

La mujer también denunció que este lunes se cumplían 23 días del arresto de sus hijos. “Estamos esperando una respuesta y el abogado no nos puede decir nada. Dice que eso depende de la Fiscalía. La Fiscalía no se pronuncia”, detalló.

“Me dicen que eso está pa’llá arriba. ¿Allá arriba adónde voy a llegar? ¿Al presidente? Es lo único que me faltaba. Entonces es a usted señor presidente a quien me estoy dirigiendo y a usted esposa del presidente de Cuba, Lis Cuesta, como madre”, dijo.

“Les estoy pidiendo encarecidamente, pidiéndole, implorándole, que suelten a los niños que están encarcelados injustamente, no tienen delito”, agregó.

Frank Artola (18 años) y su hermana Hillary Gutiérrez (26) fueron detenidos el pasado 1 de octubre tras una manifestación en las calles Línea y F, en el Vedado, La Habana.

“A Francito (Frank Artola) le cayeron unas cuatro personas encima, lo inmovilizaron, eso fue en la esquina de su casa, en Calzada y F; me dijeron sus amigos, testigos de lo sucedido, que le fueron dando golpes toda una cuadra, hasta la esquina del Hotel Presidente, en Calzada y G; también lo arrastraron por la calle unos veinte metros mientras él pedía auxilio, y lo tiraron en una esquina desmayado”, aseguró a CubaNet Lester Rafael Zayas Díaz, párroco de la Iglesia de la calle Línea y C, quien ha estado acompañando a familiares de los detenidos e indagando por lo sucedido esa noche.

Por videos y fotos que circularon en redes sociales se constató la violencia física en la detención de Hillary Gutiérrez, quien tiene una hija de cinco años que ha quedado al cuidado de su bisabuela.

