MIAMI, Estados Unidos. — La sociedad civil independiente en Cuba y activistas cubanos fuera de la Isla han denunciado en diferentes medios y plataformas las venideras elecciones municipales impulsadas por el castrismo, y cuya primera vuelta está prevista para el próximo domingo.

Ante ese escenario, la campaña “Yo no voto” ha sumado numerosas voces que coinciden en que el proceso electoral que se realiza en Cuba no es ni legítimo ni creíble.

La periodista Mónica Baró Sánchez, una de las impulsoras de la iniciativa, asegura que no se puede votar cuando los delegados ya han sido previamente seleccionados por el Partido Comunista de Cuba (PCC) y cuando ni siquiera hay candidatos de la disidencia.

“Hay un debate sobre cuál es la postura más idónea o más estratégica para enfrentar este momento. Mi posición, en este caso, es que no se participa. No se participa porque esos delegados están previamente seleccionados. No hay nadie entre ellos que represente la diversidad del país que somos”, señaló la activista en declaraciones a CubaNet.

Según Baró, lo mejor que se puede hacer ante las elecciones municipales es no asistir a las urnas y dejar claro que la gente no apoya ese mecanismo ilegítimo.

“Si buscamos dentro de nosotros qué es lo bueno, qué es lo correcto y qué es lo justo, la respuesta no es muy difícil de encontrar. No es muy difícil darse cuenta de maldad del sistema, de cómo intenta cancelar a una parte de nuestro pueblo”, explicó Aram Zaldívar Rodríguez, activista cubano radicado en Estados Unidos.

El joven aseguró que ejercicios de ciudadanía como rechazar la convocatoria a las elecciones municipales, tienen la capacidad de conectar a la sociedad, como mismo ocurrió con iniciativas como el acuartelamiento de San Isidro, entre otras.

“Cuba es una dictadura por dondequiera que tú lo mires. La indefensión del individuo ante una maquinaria de ese tipo es tremenda, y asusta”, expresó Zaldívar.

La semana pasada, la plataforma Demo Amlat, impulsada por la organización Transparencia Electoral, sostuvo que el voto de los cubanos no tendrá ningún tipo de valor en las venideras elecciones para delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular (AMPP).

Demo Amlat subrayó que el sistema electoral cubano está diseñado para que el Partido Comunista (PCC) controle todo el proceso, ya que designa a las autoridades electorales y selecciona quiénes pueden “competir” por los cargos, una máxima que dejaría fuera del juego a activistas opositores o a cualquier ciudadano no alineado a las directrices del castrismo.

