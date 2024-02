LA HABANA, Cuba. – El ciudadano Yasser González Herrera fue encarcelado mientras presenciaba las protestas populares del 11 de julio de 2021, según él mismo denunció vía telefónica el pasado 19 de enero desde el centro penitenciario de régimen abierto adjunto a la cárcel habanera El Pitirre, donde se encuentra actualmente. El prisionero del 11J no reveló los motivos por los que no había hecho público su caso hasta el momento. Su familia, contactada por CubaNet, tampoco se refirió a ese particular.

González Herrera, de 37 años de edad, pudo dar a conocer que el 11 de julio de 2021, mientras regresaba a su domicilio, en el municipio capitalino San Miguel del Padrón, se encontró con la manifestación que en ese momento transitaba por la calzada. Asimismo señaló que fue atacado por un grupo de represores vestidos de civil que no se identificaron. De igual modo indicó que los agentes agredían sin distinción a la multitud, y a los manifestantes y transeúntes que atrapaban los hacían montar a la fuerza en camiones.

Por su parte, su esposa, Meiling Ibáñez Cobián, en conversación telefónica este 22 de enero precisó que Yasser González Herrera había ido a la farmacia a comprar un medicamento para su madre, recién operada de glaucoma. Allí lo sorprendió la manifestación, que transitaba en ese momento por la calzada de San Miguel, y él se quedó observando.

Asimismo, relató que miembros de los órganos represivos vestidos de civil empezaron a tirar piedras a los manifestantes, quienes recogían esas mismas piedras para ripostarles. Al ver aquello, González Herrera intentó correr para alejarse del lugar, pero fue atacado por seis agentes de civil que lo golpearon, lo montaron en un carro patrulla y lo llevaron para la 11ª Unidad de Policía, ubicada en el municipio de San Miguel del Padrón.

Yasser González Herrera – 19 enero 2024

Meiling Ibáñez Cobián – 22 enero 2024

Ibáñez Cobián también relató que después del arresto pasó tres días “peloteada” entre la mencionada estación de Policía y la 10ª Unidad, sita en Diez de Octubre, pues los uniformados de una le aseguraban que se encontraba en la otra y viceversa. Esto continuó hasta que al tercer día un vecino que había coincidido con González Herrera en el calabozo le confirmó que estaba en la 10ª de Acosta. Solo entonces le permitieron dejarle algunos artículos de aseo, pero no verlo.

Meiling Ibáñez Cobián señaló además que entonces contrataron un abogado, pero a este tampoco le permitían ver a su defendido. En adición a ello, el expediente de su caso estuvo perdido casi un mes y medio. La mujer indicó que en la unidad policial de la Avenida de Acosta su esposo estuvo prisionero alrededor de dos semanas. De allí lo llevaron para la prisión de máximo rigor de Valle Grande, donde con la justificación de la cuarentena por la pandemia de COVID-19 tampoco le permitieron verlo, solo dejarle el saco con las provisiones.

Algún tiempo después le avisaron por teléfono de que su esposo había sido ingresado en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente “Dr. Salvador Allende” (antigua Quinta Covadonga), ubicado en el municipio Cerro, supuestamente contagiado de COVID-19. Sin embargo, al tener ocasión de preguntarle posteriormente, el prisionero le aseguró que no tuvo síntomas de ningún tipo, por lo que la mujer sospecha que el verdadero motivo de no permitirle visitas era para que no le vieran los moretones que le habían dejado los golpes.

Concluido el ingreso hospitalario, González Herrera fue trasladado de regreso a la prisión de Valle Grande, donde con la misma excusa de la cuarentena seguían sin dejárselo ver ni a su esposa ni al abogado. En este sentido la esposa enfatizó que no le permitieron verlo sino hasta el 29 de octubre de 2021.

Sentencia de Yasser González Herrera (Foto: Cortesía)

Sentencia de Yasser González Herrera (Foto: Cortesía)

Yasser González Herrera fue enjuiciado en noviembre de 2021 en una sala del Tribunal Municipal Popular de Marianao, aunque el tribunal actuante estuvo integrado por funcionarios del municipio Arroyo Naranjo. Inicialmente, enfrentaba una petición fiscal de 11 años de cárcel, para una condena final de 10 años de privación de libertad por los supuestos delitos de atentado, desórdenes públicos y resistencia, sentencia que fue ratificada tras la apelación.

De acuerdo con los documentos del caso, los dos testigos presentados por la Fiscalía fueron el coronel Mario Juan Méndez Mayedo, jefe de la Dirección de Inmigración y Extranjería, y el teniente coronel Rogelio Luis Estavanell Delgado, segundo jefe del organismo político de la propia instancia, quienes fueron convocados el día de los hechos para reprimir a los manifestantes del municipio San Miguel del Padrón.

González Herrera puntualizó además que al momento de ser encarcelado trabajaba en la Cadena Cubana del Pan. Igualmente hizo énfasis en que es el único sustento de su familia, compuesta por su esposa y dos hijas, además de su madre casi ciega y diabética, que dependen totalmente de él.

El prisionero del 11J apuntó que el 27 de diciembre fue promovido a régimen de mínima severidad (campamento), sin embargo, a pesar de ser el único sostén de su casa, hasta el momento de comunicar su denuncia no lo han sacado a trabajar en la calle debido a que fue condenado como manifestante del 11J.

Yasser González Herrera no figura hasta el momento en los listados de presos políticos de Justicia 11J ni Prisoners Defenders debido a que no había hecho público su caso.

De acuerdo con información publicada en su página, Prisoners Defenders ha identificado una serie de “tipos delictivos previstos en el Código Penal cubano que son empleados usualmente para castigar el ejercicio de la libertad de conciencia, pensamiento, expresión, manifestación y/o asociación, como desórdenes públicos, desacato, atentado, sedición, sabotaje (ejecutado mediante tribunales militares), resistencia, propaganda enemiga, desobediencia o peligrosidad social predelictiva”.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.