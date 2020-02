Yasiel Puig, en la cuenta completa

WEST PALM BEACH, Estados Unidos. – Yasiel Puig se encuentra en la misma posición del pelotero cuando está en la caja de bateo en cuenta de tres y dos. Se poncha, recibe un pasaporte, conecta un imparable o un jonrón.

Cuando los lanzadores y receptores ya se reportaron a los Entrenamientos Primaverales y el resto de los jugadores lo hará en sólo una semana, hasta el día de hoy el cienfueguero sigue sin firmar y los rumores que corren es que no lo ha hecho por rechazar un pacto por una temporada con un salario inferior a los ocho millones de dólares.

¡Caballo Loco! Por favor, escucha nuestro consejo: “Acuerda con algún equipo por una temporada sin exigir un salario tan alto y demuestra con tu talento que sí puedes ser esa superestrella que todos esperaban, para que, entonces, en 2021, cuando seas de nuevo agente libre, puedas sentarte a pedir un buen contrato multianual. Si no lo haces ahora o en caso de perder la temporada 2020, pondrás en peligro tu carrera de Grandes Ligas con sólo 29 años de edad”.

Nosotros siempre hemos deseado lo mejor para los atletas cubanos que deciden salir de la Isla en busca de libertad y progreso. Todos, sin excepción, tienen nuestro respeto. Por ello es que le enviamos el mensaje a Puig, pues, luego de estar casi cuatro décadas dentro del béisbol de Grandes Ligas, hemos visto como decenas de peloteros con todos los atributos para ser superestrellas pasaron al olvido por sus propios errores mentales.

Jugadores talentosos con mucha juventud suman por miles en la pelota profesional de Estados Unidos, en los torneos universitarios de esta nación y entre los jugadores provenientes de otros rincones del mundo que llegan con deseos de triunfar. Ellos esperan por la oportunidad dorada, que en muchos casos la reciben sustituyendo a otros que, por tener una mentalidad desviada, arruinaron sus carreras.

Siempre hemos desechado el fanatismo que nubla el pensamiento lógico, lo mismo en deporte, en política o en cualquier otra esfera de la vida. Al pan le decimos pan, y el vino, vino. Guste o no. Por ello, por su bien, debo decirle otra verdad para ver si despierta.

Yasiel Puig, simpatizamos contigo, pero escucha mis palabras: “Borra de tu mente la idea de que eres una superestrella, pues, a pesar de contar con el talento natural para serlo, todavía no has tocado la barrera que separa a un buen jugador de una legítima luminaria en el mejor torneo del mundo. Y si no crees lo que te decimos, analiza tus estadísticas y verás que te falta lograr un mejor rendimiento para ubicarte entre esos astros que brillan en lo más alto del firmamento beisbolero de Grandes Ligas.

En estos momentos, las opciones se han limitado para Puig. Equipos que lucían interesados en firmarlo, como Tampa Bay, San Francisco, Detroit y Boston, al parecer, se han separado de esos planes cuando en días recientes realizaron los movimientos deseados contratando a otros jugadores.

Los Medias Blancas de Chicago, organización que se ha reforzado en busca de un puesto a la postemporada y donde Puig encajaría como jardinero derecho militando al lado de otros cinco cubanos, hasta el momento no ha dado señales de querer firmarlo. Otros dos equipos son Cleveland y Angelinos, por necesitar ambos reforzar los jardines y la ofensiva. Pero el tiempo se acorta y los peligros acechan.

¡Despierta, ‘Caballo Loco’! ¡Levántate y anda!