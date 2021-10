MIAMI, Estados Unidos.- El cubano Yasdiel Pelayo Fernández, detenido en Matanzas durante las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio, denunció las pésimas condiciones en las que lo mantuvieron durante los 65 días que estuvo encarcelado, 33 de los cuales pasó en El Técnico.

“Habían ratas, los colchones eran de 30 cm y la comida era menos de los 60 gramos, y en realidad deben dar 100 gramos. Condiciones pésimas, mucho calor, todo tapiado, cualquier dolor de cabeza, de muelas, lo que fuera no se atiende porque no hay con qué, no había medicinas y aunque hubiera no sé dónde estaban”, dijo Pelayo Fernández a CubaNet.

Del Técnico, a Yasdiel lo trasladaron al “Combinado”, donde pensó que la atención sería un poco mejor, sin embargo, asegura que las autoridades carcelarias les impusieron una operación llamada cero: “cero teléfono, cero televisión, cero sol, cero comunicación con la familia, y prácticamente cero comida, porque nos daban los mismo que en El Técnico”.

“Los baños estaban asquerosos, los colchones podridos, había chinches, los tenía guardados en un pomo para sacarlos y mostrar que era verdad, pero me las quitaron. La comida era de pésima calidad, el arroz con gorgojos”, contó, y agregó que cuando salió caminaba agarrado de las paredes por la debilidad.

“Extrañé mucho a mi hija, a mi familia, a mi esposa, pero eso no les importaba, aunque lloraras con lágrimas diciéndoles la verdad”. A Yasdiel Pelayo Fernández le extraña que los medios cubanos pregonen tanto un concepto que dice que revolución es cambiar todo lo que debe ser cambiado, pero en realidad en el país no ha cambiado nada, “siguen tratando a las personas como ellos quieren”.

“Lo que más me impactó fue ver a tantas personas jóvenes, vi muchas mujeres embarazadas, con niños, que estaban ahí pidiendo por sus derechos”, dijo del 11 de julio.

“Si hay algún error no es de los jóvenes, el error está en la fuerza empleada, en las palabras dichas, en las mentiras y en los abusos, el error está en que no todos los presidentes pueden serlo”, sentenció.

