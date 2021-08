LA HABANA, Cuba.- Luego de 14 días esperando para ver el expediente penal de Yoendri Fornari Pérez, el primero de agosto Yanelkys Verdecia Rivero pudo al fin confirmar que las pruebas por las que acusan a su esposo del delito de “desorden público” son falsas.

“Cuando (el abogado) nos lee formalmente las pruebas se nos informa que mi esposo fue detenido en los corredores del néctar, que vestía un pantalón de camuflaje y un pulóver a rayas, y que gritaba consignas en contra de la revolución, y que además de eso se resistió al arresto. Y por si eso no fuera poco, que era una persona de muy mala reputación en el barrio. Todo lo contrario a lo sucedido, mi esposo vestía un short negro y un pulóver blanco, y fue detenido en la calle Maso, con una lejanía y diferencia extrema”, explica.

Fornari Pérez regresaba de casa de su padre, como suele hacer los fines de semana, por la calle Maso, en Manzanillo, provincia Granma, cuando vio el desfile de gente manifestándose. En el video de su detención, grabado por una vecina, se ve cómo dos policías lo toman cada uno por un brazo. En el momento en que lo montan en la patrulla 526, los vecinos gritan: “¡Mira cómo le hacen, mira, si son descarados! ¡Abusador!” Yoendri iba sin nasobuco, porque se le cayó mientras lo detenían, y así lo trasladaron hasta la estación.

“Uno no sabe que eso existe hasta que pasa por estos momentos”, dice Yanelkys refiriéndose a las irregularidades constantes en el proceso penal de su esposo. “Todos los procedimientos los están violando, aquí están haciendo lo que se les pega la gana”.

Solo para ver el expediente Yanelkys confiesa que fue “una guerra constante”. “No lo dejaban ver, y no es que no lo dejaban ver, es que ponían excusas, que si estaba para Bayamo, que si lo estaba revisando Fiscalía, que si estaba aquí, que si estaba allá. Entonces todos los abogados, porque para todos los detenidos es el mismo expediente, presentaron una queja y al momento les avisaron que ya estaba disponible para revisar”. Fue cuando notó que a Fornari Pérez lo describían como si fuera otra persona.

“Todas esas pruebas que tienen son pruebas hechas a su favor. Son personas que escogen al azar para que sirvan de testigos, personas del MININT (Ministerio del Interior). Fíjate que las pruebas que según ellos tienen no se las enseñan a los acusados. Dicen que tienen videos, y el abogado pidió que se lo enseñaran y no quisieron. Y cuando tú les reclamas ellos no saben ni qué decir porque no tienen argumentos”, afirma Yanelkys.

Hasta el momento ni ella ni su suegra han podido ver a Yoendri, desde la mañana del domingo 11 cuando salió de la casa a visitar a su padre. Primero no lo dejaban ver, y luego lo trasladaron para Bayamo, a una hora y media en carro desde Manzanillo. Para su familia es imposible verlo, pues con las restricciones de movilidad por la COVID-19, en la provincia está suspendida la transportación estatal y particular.

“Su cumpleaños fue el 22 de julio, y hablamos para que nos lo dejaran ver, y no quisieron, no nos dejaron verlo”, dice Yanelkys en un audio por Whatsapp. Hace un silencio y rompe a llorar. “Pasó su cumpleaños ahí solito como un perro, maltratado como un perro, como lo peor de Dios”.

Yoendri llama un día sí y otro no. Le cuenta a su esposa y a su madre que está con otras cuatro personas, en un espacio pequeño donde no se puede mover mucho. Estuvo hace unos días con diarreas, y no le administraron ningún medicamento, solo unas sales de rehidratación. Finalmente le dejaron pasar unas pastillas, y mejoró.

“Yo tengo muy mala espina en todo esto. Es como que el proceso lo están tratando de retener. No hay transparencia, no hay legalidad, nada. No confío en nadie, no confío en nadie -repite Yanelkys-. Estos procesos están borrosos, no siento que avancen. Sí te asesoran legalmente, te llaman de Fiscalía, pero nadie te habla claro, aun teniendo pruebas (de la inocencia de Yoendri) nadie te habla claro”.

En estos momentos la familia espera respuesta por un cambio de medida cautelar, que debe llegar la semana próxima. Yanelkys confía en la palabra de Dios, y espera que Yoendri pueda salir de esta. Espera verlo en casa, como esperó la noche del domingo 11, confiada, porque según los testigos su esposo solo estaba grabando.

Durante toda la conversación Yanelkys insiste, Yoendri no es un delincuente, nunca ha estado preso, no tiene antecedentes penales, ni mala reputación, como dice su expediente; a pesar de que en las investigaciones los vecinos alegaron de su buen comportamiento. Insiste, su esposo es un joven de 33 años que se gana la vida criando puercos, nada más.

En su foto de Whatsapp, Yanelkys tiene una imagen de una almohada blanca con un letrero que dice: “No hay almohada tan suave como la conciencia limpia”.

