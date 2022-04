LA HABANA, Cuba. – El cardenense Yandy Ruiz Martínez, antes de haber sido enviado a la cárcel por participar en las protestas que tuvieron lugar el 11 de julio de 2021, era cochero en el polo turístico de Varadero, donde ofrecía paseos a los turistas.

Sin embargo, mientras espera en la actualidad ser ubicado en un centro de trabajo para reclusos, no sabe si podrá retomar su empleo una vez que cumpla su condena.

“Yo trabajaba en una cochera en Varadero. El comentario que hay es que no me van a dejar trabajar porque tengo antecedentes penales”, denunció Ruiz Martínez en conversación telefónica con CubaNet.

El entrevistado también explicó que aún no se ha presentado en su centro laboral porque está esperando extinguir los cuatro meses de condena que le restan, los cuales pasará bajo régimen de “trabajo correccional con internamiento”.

“No sé qué pasará, yo pienso que tengan que darme mi trabajo. Sí salí el día de la marcha, pero en ningún momento me fajé con ningún policía, no tiré piedras, no robé nada… así que tienen que darme mi trabajo”, exige.

Ruiz Martínez estuvo recluido durante ocho meses y medio, desde el 18 de julio de 2021. Recientemente, fue beneficiado con un cambio de medida y enviado a su casa en espera de ser internado en un centro de trabajo para reclusos.

“Me echaron tres años por desorden público y por desacato verbal, que no sé que fue porque yo en ningún momento dije nada en contra del Gobierno. Me soltaron ahora con un cambio de medida y tengo que esperar los cuatro meses que me quedan en un campamento de TCI [Trabajo Correccional con Internamiento]”, explica.

Asimismo, detalla que durante cuatro de los ocho meses que estuvo encerrado no pudo recibir visitas familiares ni alimentos porque las autoridades carcelarias se lo prohibían.

“Me metí seis días esposado en el piso, durmiendo en el piso ―un piso rústico― fajado con los cangrejos, las ranas. Vi golpes, vi que aflojaron dientes, dieron hasta palos”, aseguró.

El joven también contó que las autoridades le pidieron “trabajar” para la policía política. “Les dije que conmigo era por gusto, que Yandy Ruiz Martínez no trabajaba ni para la Seguridad del Estado, ni para nadie”.

