LA HABANA, Cuba.- Yandy Hernández Montes de Oca es un joven de 28 años residente en el municipio Güira de Melena, al sur de la provincia Artemisa. Actualmente se encuentra cautivo en la prisión habanera Combinado del Este como represalia por haber participado supuestamente en las protestas populares que ocurrieron el 11 de julio en toda la isla.

Según revela su esposa, Yandy Hernández fue hecho prisionero el 13 de julio mientras se encontraba sentado a la entrada de su domicilio. Ella narra que llegaron estrepitosamente tres carros, de los cuales bajaron varios agentes de policía y contrainteligencia militar, quienes de manera traumática lo insultaron y amenazaron mientras le aplicaban llaves para inmovilizarlo, a pesar de que el joven no se resistió al arresto. Entre ellos, un oficial identificado como primer teniente Pupo lo acusó de haber derribado una motocicleta de su propiedad durante el operativo.

Tras arrestarlo fue conducido a la unidad de Policía de Güira de Melena. Esa madrugada fue trasladado hacia la unidad de Artemisa, donde lo mantuvieron dos días. Posteriormente fue transferido hacia la de Reloj Club. El oficial a cargo de interrogarlo (el instructor del caso) le hizo creer que su madre y su esposa lo habían identificado en un video de las protestas. A ellas, por su parte, les aseguraron que él aparecía en esos videos. No obstante, ni a uno ni a las otras les mostraron las imágenes.

Yandy Hernández Montes de Oca padece desde pequeño de desgaste en el sistema nervioso central y actualmente está sin medicación. Explica su esposa que uno de los peligros de esta enfermedad es que los pacientes presentan tendencia a la depresión y, según le advirtió el psicólogo, frecuentemente pueden intentar suicidarse, de manera que ella teme por la vida de su esposo, quien en escasas llamadas telefónicas ha dado muestras de estar deprimido, y le ha confesado no creer ser capaz de soportar durante mucho más tiempo el encierro y la represión de que es objeto.

Una de las tácticas desestabilizadoras empleadas por los funcionarios de la cárcel es anunciarle la fecha de la visita conyugal para después cambiarlo de piso y compañía poco antes del día señalado, con lo cual cambia también la fecha de la cita.

Según refiere la joven, el mayor Osmani se comunicó con ella vía telefónica para advertirle que aconsejara a su esposo, pues lo veía perturbado. Este procedimiento sería bastante inusual, ya que, en opinión de algunos familiares de reclusos, el mencionado oficial jefe de la unidad 3 no acostumbra comunicarse con ellos ni estar disponible cuando estos solicitan información sobre sus parientes. La mujer subraya asimismo que hasta el momento no le han asignado petición fiscal ni han permitido que un abogado se entreviste con su esposo, y que al inquirir en Fiscalía Militar un oficial de apellido Chaveco le respondió que el caso no ha sido concluido.

Hernández Montes de Oca se gana la vida como trabajador agrícola. Es el sustento de su familia –esposa y dos hijos, un varón de 9 años y una pequeña de año y medio–. Tras su detención la esposa solicitó una ayuda de Seguridad Social, pero esta le fue negada.

