MIAMI, Estados Unidos.- Julio César Capote, el joven cubano de 21 años que fue rescatado cerca de las costas de la Florida luego de 10 días en el mar, salió este miércoles del hospital donde estuvo ingresado por varios días y relató los duros momentos de la travesía, en la que murieron quienes lo acompañaban.

Según contó a Telemundo 51, “nosotros salimos y a los tres días se nos vira la balsa y se nos bota la comida, el agua, todo se nos pierde”. Asegura que desde ese entonces todo comenzó a empeorar.

Los ocupantes de la precaria embarcación comenzaron a sufrir quemaduras, y uno de ellos, una muchacha de nombre Karen dijo “no aguanto más”, y se lanzó al agua con su hermano, que “estaba peor que ella, desde que salió estaba vomitando, deshidratado, vomitaba sangre y todo”, contó.

Julio César quedó entonces a la deriva con su tío, Chenli Yoan Capote, quien ya había comenzado a alucinar. Tras caerse un pedazo de la balsa, su tío se tiró a cogerlo y “las olas eran muy grandes y se lo llevaron”, relató a Telemundo el joven balsero.

“Yo pensaba muchas cosas, que si iba a llegar, que si me iba a morir, qué me iba a pasar”, dijo, pero “ya a mí me daba lo mismo morir o seguir vivo”, confesó.

Julio César, que salió del hospital Jackson Memorial en compañía de familiares y con las piernas vendadas por las quemaduras sufridas, se enfrenta ahora a un proceso para evaluar sus opciones legales para permanecer en Estados Unidos.

“Esta semana lo van a llevar a acción diferida, que es la oficina de Aduana, y le pueden dar una I-94, le pueden dar un parole o lo pueden soltar bajo palabra. Con ese documento es posible que al año y un día pueda tomar su residencia”, dijo al canal de noticias el abogado de inmigración, Willy Allen.

El joven de 21 años podría eventualmente ser enviado frente a un juez de inmigración, precisó Allen, aunque casos como el de Julio César Capote son aislados porque en su mayoría a los migrantes los interceptan en alta mar, los atienden médicamente y los repatrian a Cuba de inmediato.

Julio Cesar Capote se tiró al mar a mediados de agosto por Playa Herradura, en el Mariel, provincia de Artemisa, junto a su tío Chenli Yoan Capote, también de 21 años, y a los hermanos Josué Gabriel y Karen Rojas Pareta, de 22 y 19 años, respectivamente. El joven fue encontrado el 28 de ese mes en las cercanías de Fowey Rocks, Key Biscayne, muy cerca de Miami.

