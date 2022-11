MIAMI, Estados Unidos. – El 13 de noviembre de 1985 Xavier Suárez se convirtió en el primer alcalde cubano de la ciudad de Miami. Suárez, que nació en Las Villas en 1949, fue tres veces alcalde de la ciudad, desde 1985 hasta 1993.

El exalcalde tenía 12 años cuando llegó a Estados Unidos, donde se graduó de ingeniero en la Universidad Villanova, en 1971, y de abogado en la Universidad de Harvard.

En una entrevista, el cubano contó: “Llegamos 14 hermanos a este país. Nos conseguimos becas para estudiar a todos los niveles. En mi caso, los Benedictinos de St. Anselm’s me ofrecieron una beca y logré estudiar en ese high school [secundaria], que se considera uno de los mejores en Washington D.C. Después me admitieron en Villanova University, en Philadelphia, donde me gradué Summa Cum Laude en Ingeniería Mecánica. Finalmente, obtuve doble título en Derecho y Ciencias Políticas en la famosa Harvard University. Nos abrieron puertas en este gran país, como si hubiéramos estado aquí por varias generaciones”.

En 1985, Suárez reemplazó en la alcaldía de Miami al puertorriqueño Maurice Ferré. Fue reelegido como alcalde en 1987 y nuevamente en 1989 por un período de cuatro años.

En 1989, Suárez ganó la admiración nacional cuando pasó por multitudes hostiles en Overtown durante disturbios civiles para tratar de hacer la paz, según el Miami Herald.

Aunque Suárez se postuló nuevamente en noviembre de 1997 y fue reelegido como alcalde de la ciudad, el 5 de marzo del año siguiente fue destituido de su cargo por fraude electoral.

Luego se cmprobó que no estuvo implicado directamente en el crimen, un juez encontró en Miami “el centro de un esquema de fraude de votantes ausentes masivo, bien concebido y bien orquestado” y reveló que las personas que trabajaban para la campaña de Suárez habían falsificado firmas de los votantes.

Cuando era alcalde, llamó la atención por negarse a saludar al presidente sudafricano, Nelson Mandela, durante su gira de 1990 por Estados Unidos. Suárez dijo que no estaba de acuerdo con los comentarios de Mandela en los que se refería a Fidel Castro como un “hermano de armas”.

El exalcalde cubano fue elegido comisionado del condado de Miami-Dade para el Distrito 7 (24 de mayo de 2011) y fue reelegido por un margen de 44 puntos el 30 de agosto de 2016. Como comisionado, continuó abogando por algunas de sus metas como alcalde: viviendas asequibles, programas de desarrollo de la fuerza laboral y financiamiento para el transporte público.

Xavier Suárez es el padre del actual alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez.

