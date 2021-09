MIAMI, Estados Unidos.- El cantante cubano Willy Chirino agradeció este domingo al presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, “por defender al oprimido pueblo cubano”, de acuerdo a una publicación en su cuenta de la red social de twitter.

Chirino agradeció a Lacalle Pou compartiendo el video de la rotunda intervención del mandatario en la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada en México el pasado sábado.

Durante su intervención, el presidente uruguayo criticó la gestión de miguel Díaz-Canel, y llamó a Cuba una dictadura que viola los derechos humanos más elementales. Las declaraciones dieron paso a un careo entre el uruguayo y el gobernante cubano que fue censurado por la Televisión Cubana.

“Cuando uno ve que en países no hay una democracia plena, que no se respeta la separación de poderes. Cuando desde el poder se usa el aparato represor para acallar las propuestas. Cuando se encarcela a opositores. Cuando no se respetan los derechos humanos… Nosotros, en esta voz, tranquila pero firme, debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela”, inició Lacalle Pou.

Miguel Díaz-Canel contestó a Lacalle, y le aseguró que al acusar a Cuba de dictadura mostraba “desconocimiento de la realidad. El coraje y la libertad del pueblo cubano se han demostrado durante seis décadas ante la agresión y el bloqueo de Estados Unidos, obstáculo fundamental para avanzar en nuestro desarrollo y que el presidente Lacalle no mencionó”.

“Escuche usted a su pueblo que recogió más de 700.000 firmas contra la ley urgente que usted impuso y que cambió las condiciones para ajustar precios de combustibles, desalojos, disminuir el rol de las empresas públicas y modificar el proceso penal; en realidad un paquetazo neoliberal”, agregó Díaz-Canel.

“El presidente de Cuba utiliza argumentos de mi Nación, que no comparto y no son ciertos. Sí hay algo que es cierto: en mi país por suerte la oposición puede juntar firmas y tiene resortes democráticos para quejarse. Esa es la gran diferencia con el régimen cubano”, volvió a intervenir el uruguayo, que terminó citando un fragmento de la canción Patria y Vida: “Que no siga corriendo la sangre, por querer pensar diferente, ¿quién le dijo que Cuba es de ustedes? Si Cuba es de toda mi gente”.

La respuesta de Díaz-Canel se limitó a: “parece que el presidente Lacalle Pou tiene muy mal gusto musical”, la canción citada es “una mentira y una construcción entre algunos artistas en contra de la revolución cubana”.

