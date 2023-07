MIAMI, Estados Unidos. — El cantautor cubano Willy Chirino se sumó a las numerosas voces que felicitaron al boxeador cubano Robeisy “El Tren” Ramírez por su reciente defensa del título mundial del peso pluma la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

El cantautor compartió en redes sociales el momento en que el doble campeón olímpico cubano (Londres 2012, Río 2016) entonaba a capella una estrofa del himno nacional y aprovechó la ocasión para dedicarle unas palabras.

“Gracias Robeisy Ramírez por levantar tu voz en favor de tu sufrido pueblo. Felicidades por la victoria campeón”, escribió el autor e intérprete de Ya viene llegando.

El pasado 25 de julio Robeisy Ramírez venció por nocaut técnico al japonés Satoshi Shimizu en el Ariake Arena, de Tokio.

La previa del combate estuvo marcada por el intento de boicot del régimen castrista, que, por mediación de su embajada en el país asiático, contactó a la compañía Ohashi Promotions, encargada de organizar la pelea, para impedir que Ramírez fuera presentado con el himno y la bandera cubana.

El boxeador cubano calificó el suceso como un “vil intento de intimidación” por parte de la dictadura cubana.

“Soy un hombre libre. El himno, como la bandera, no pertenece al régimen. Tanto la bandera como el himno lo llevo en el corazón. Lo que no saben es que lejos de callarme, me han motivado más para alcanzar el éxito y seguir alzando la voz y clamando por la libertad de mi patria. Ahora más que nunca, ¡Patria y Vida!”, señaló Ramírez horas antes del pleito.

Las presiones de La Habana no impidieron que “El Tren” antillano se impusiera con solvencia ante el peleador local en la primera defensa que realiza desde que obtuviera el título mundial peso pluma de la OMB en abril del presente año.