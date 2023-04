MIAMI, Estados Unidos. — La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp ha cancelado cuentas de usuarios cubanos por utilizar versiones piratas de la misma en la Isla.

Se trata de una medida que ha generado preocupación y malestar entre quienes se han visto afectados.

WhatsApp es propiedad de la compañía estadounidense Meta y ha implementado una política de seguridad que identifica y cancela cuentas que utilizan versiones no oficiales de la aplicación.

En los últimos días, muchos cubanos han reportado en redes sociales la inhabilitación de su cuenta por utilizar versiones no oficiales de WhatsApp como “WhatsApp Plus”, “GBWhatsApp”, “WhatsApp Aero”, entre otras.

“Las aplicaciones no oficiales son versiones modificadas de WhatsApp, lo que significa que fueron desarrolladas por terceros y no cumplen con nuestras condiciones del servicio”, indica la empresa en un su plataforma oficial.

WhatsApp deja claro que no avala “el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”. En ese sentido, advierte a los usuarios que “es posible que se suspendan cuentas de manera temporal o definitiva por este motivo”.

Cuba es un país con acceso a Internet escaso y limitado, por lo que muchos cubanos acuden a versiones de WhatsApp no oficiales que se copian de forma local como archivos APK (formato de archivo de aplicaciones Android). A través de las mismas, se comunican con sus seres queridos en el exterior y se mantienen informados.

No obstante, esta práctica ha derivado en la cancelación de cuentas por parte de WhatsApp, lo que ha generado confusión y frustración. Muchos de los usuarios afectados alegan haber perdido acceso a sus cuentas de WhatsApp, incluyendo sus chats, contactos y archivos compartidos.

“Me bloquearon mi cuenta de WhatsApp. No la puedo abrir hace unas cuatro semanas. ¿Alguien me puede ayudar?”, publicó el usuario Milton Morales en el grupo Amigos de Facebook.

El uso de versiones no oficiales se intensifica en Cuba por la dificultad de conseguir un teléfono inteligente moderno.

Descontinuación de WhatsApp en dispositivos antiguos.

Además de cancelar cuentas de usuarios cubanos que utilizan versiones piratas de la aplicación, WhatsApp también ha descontinuado la aplicación en dispositivos antiguos, lo que ha afectado a quienes no tienen acceso a otros más nuevos.

La página oficial de atención a los usuarios de WhatsApp indica que, actualmente, la aplicación funciona en teléfonos a partir de la versión Android 4.1. En el caso de iOS, solo se puede instalar en dispositivos con la versión 12 o posteriores. Esta situación obliga a los usuarios a cambiar su dispositivo por uno más actual o, en su defecto, a arriesgarse a usar un WhatsApp pirata.

Otra solución que no lleva inversión es actualizar el sistema operativo siempre que el dispositivo lo permita. Dentro de esta última categoría entran teléfonos como el iPhone 6S Plus, que todavía se utilizan en Cuba, cuya única solución consiste en actualizar el sistema operativo. Sin embargo, no pasará mucho tiempo antes de que versiones más recientes de iOS queden obsoletas para usar WhatsApp.