MADRID, España.- La aplicación de mensajería WhatsApp, propiedad de la multinacional estadounidense Meta, anunció este lunes una nueva funcionalidad que estaba siendo muy demandada por los usuarios: ya se pueden editar los mensajes de texto después de enviados.

Si se cometen errores ortográficos, se cambia de opinión sobre lo escrito o se desea añadir texto a un mensaje, solo habrá que mantener pulsado el mensaje enviado y elegir “Editar” en el menú, explicó WhatsApp desde su sitio web.

La nota destaca que para realizar los cambios se dispondrá de 15 minutos. Pasado este tiempo ya no será posible.

De acuerdo a la información, los cambios mostrarán el estado “editado”, por lo que los destinatarios sabrán que se ha hecho una corrección al mensaje, aunque no podrán ver el historial de cambios.

Como ocurre con todos los mensajes personales, archivos multimedia y llamadas, los cambios que se realicen estarán protegidos por cifrado de extremo a extremo.

Esta nueva funcionalidad, sobre la que la compañía llevaba tiempo trabajando, ya se comenzó a implementar a nivel mundial y estará disponible para todos los usuarios en las próximas semanas.

En los últimos meses WhatsApp ha cancelado cuentas de usuarios cubanos por utilizar versiones piratas de la misma en la Isla.

Como explica la aplicación de mensajería instantánea en su plataforma, “las aplicaciones no oficiales son versiones modificadas de WhatsApp, lo que significa que fueron desarrolladas por terceros y no cumplen con nuestras condiciones del servicio”, por ello, como política de seguridad, WhatsApp cancela cuentas que utilizan versiones no oficiales de la aplicación.

Las personas a las que se les ha cerrado la cuenta por este motivo, para recuperarla deben contactar al soporte de WhatsApp a través de la aplicación y explicar lo que ocurre. Cuando el Soporte haya revisado la solicitud, se pone en contacto con el usuario a través del correo.

Después de recibir una respuesta del Soporte de WhatsApp, es posible que este pida al usuario que verifique su cuenta a través de algún código o proporcionando alguna otra forma de identificación. De esta forma, el Soporte de WhatsApp se asegura de que el usuario que realiza el proceso es el propietario legítimo de la cuenta.

Una vez que se haya verificado la cuenta, el Soporte de WhatsApp la reactivará. Luego, el usuario podrá iniciar sesión y continuar usando la aplicación.