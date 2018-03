Vuelven a impedir salida de Cuba a activista de DDHH

“Había sido advertido” por la Seguridad del Estado sobre no viajar

MIAMI, Estados Unidos.- El Gobierno cubano impidió en la mañana del pasado domingo la salida del país del activista José Ernesto Morales Estrada, defensor de los derechos humanos, de acuerdo a información divulgada por el International Institute on Race, Equality and Human Rights.

Según describe la mencionada entidad, Morales Estrada fue impedido de viajar “en la mañana del 18 de marzo del 2018, a las 7:15 a.m. cuando iba abordar el vuelo CM 231 con destino a Puerto España, Trinidad y Tobago vía Panamá”. El representante de la Consejería Jurídica e Instrucción Cívica en Cuba “se dirigía a una Capacitación de derechos humanos con otros colegas de América Latina”.

“Después de tener su tiquete de vuelo y dirigirse al control de Emigración”, Morales “fue requerido” en una de las ventanillas. La oficial que le atendió, al verificar sus documentos, llamó a su jefe inmediato, de acuerdo a la denuncia.

Morales fue llevado posteriormente a una oficina, donde le interrogó un oficial “que no quiso dar su identificación cuando se le solicitó”.

“Después de permanecer más de 30 minutos en la oficina, el funcionario le dijo que él sabía lo que tenía que hacer, irse del aeropuerto; que hiciera lo quisiera pero que no lo iban a dejar viajar”, señala el comunicado del International Institute on Race, Equality and Human Rights.

Según dicha institución, “con esto se viola nuevamente el Artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanaos: ‘Toda persona tiene Derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país’”.

Morales “había sido advertido” el día anterior por un “teniente coronel de la Seguridad del Estado que se identificó con el nombre de Ramón” que no fuera al aeropuerto porque no lo dejaría viajar. Según el oficial, “conocía que él iba para la Cumbre de Perú, que se celebraría el mes de Abril”.

“Ese mismo día cerca de la 1:00 p.m. el señor Morales Estrada fue interceptado por el Jefe de Sector de la Policía y le dijo que fuera el lunes 19 de marzo al Sector ya que ‘tenía que conversar y aclararle un asunto, que si no iba después sería más malo’”.

“Cabe recordar que el pasado 24 de febrero al Sr. Morales Estrada, junto a tres activistas, se le impidió salir a Bogotá, Colombia para asistir a una audiencia temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Razón por la cual la Comisión emitió su preocupación como parte de su comunicado de prensa el 2 de marzo”, concluye la nota.