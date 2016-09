Periodista holguinero expulsado de la radio vuelve a trabajar

HOLGUIN, Cuba.- A un mes de haber sido expulsado de Radio Holguín, el periodista José Ramírez Pantoja comenzó a trabajar para la compañía holguinera CODANZA, perteneciente al Centro Provincial de las Artes Escénicas (CPAE), dijo a CubaNet un trabajador de la radio bajo condición de anonimato.

La fuente aseguró que Pantoja inició esta semana como productor de la tercera edición del Concurso de Danza del Atlántico Norte y Grand Prix “Vladimir Malakhov”, evento a celebrarse del 24 al 30 de este mes y organizado por CODANZA.

CubaNet se comunicó telefónicamente con el CPAE y la recepcionista de la institución cultural confirmó la presencia de Pantoja como trabajador contratado para el concurso danzario.

Por otro lado, el reportero está a la espera de una decisión de la Comisión Nacional de Ética (CNE) de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), la cual modificará, mantendrá o retirará la sanción de separación indefinida de Pantoja del gremio, solicitud realizada por la Comisión Provincial.

El pasado miércoles 07 de septiembre, Luis Sexto, presidente de la CNE, viajó a Holguín para entrevistar a Pantoja, informó Cubaperiodistas.cu, sitio oficial de la UPEC.

Las declaraciones del reportero permitirán “ampliar las averiguaciones y argumentos que darán pie al importante grupo de trabajo, a emitir un veredicto moral justo”, publicó el mencionado sitio.

Sexto afirmó que el caso no está cerrado y que no habrá una decisión final hasta que él, como máximo representante de la CNE “analice y evalúe in situ lo ocurrido para emitir el fallo a esta instancia del caso”.

El también Premio Nacional de Periodismo José Martí opinó que la comisión holguinera confeccionó y envió un expediente con un “exhaustivo análisis que podría dar por satisfecha a la más exigente comisión”.

Sin embargo, Sexto viajó a Holguín “animado por el espíritu de justicia que inspira a la UPEC y a su Código de Ética” y se entrevistó “en primera persona con el reclamante.”

Garantizó que a Ramírez Pantoja “no lo vamos a ningunear” y para juzgarlo se apoyarán “en el excelente Código de ética de la UPEC y su reglamento, siempre con espíritu constructivo, no demoledor.”

Pantoja también apeló la sanción administrativa de expulsión del centro laboral impuesta por la dirección de Radio Holguin ante el Tribunal Municipal, donde en vista oral se valorará el caso.

De fallar en su contra, tanto la CNE como el Tribunal, Pantoja podrá apelar al Congreso de la UPEC o solicitar una revisión al Tribunal Supremo, respectivamente.

CubaNet confirmó que la plaza de Pantoja como periodista de Radio Holguin no está vacante y se mantiene congelada a la espera del fin del proceso.

El comunicador holguinero fue despedido de la radio el 11 de julio por publicar en su blog personal, www.verdadecuba.blogspot.com, una transcripción de las palabras de Karina Marrón González, subdirectora del oficialista periódico Granma.

Marrón advirtió, durante el VI Pleno Nacional de la Upec del 28 de junio, sobre posibles manifestaciones en Cuba por la actual crisis económica que atraviesa la isla. También enjuició tanto el liderazgo de Raúl Castro, como el actuar de la UPEC.

Las declaraciones de la dirigente del medio de prensa oficialista más importante de Cuba y la expulsión del periodista holguinero han causado gran revuelo en las redes sociales y en medios de prensa internacionales.

Dentro de la isla, los periodistas oficiales están divididos cuando opinan sobre la expulsión de Ramírez Pantoja.