LA HABANA, Cuba. – “Son niños que necesitan de nuestro apoyo. Fuimos creados para eso: para apoyar y ayudar al necesitado”, asegura en entrevista con CubaNet Alberto Turis Betancourt Pérez, el activista que estuvo durante una semana recorriendo las calles de La Habana recaudando fondos para ayudar a Amanda Lemus Ortiz, la niña que padece de atresia de las vías biliares y lleva un año esperando por un trasplante de hígado.

Acompañado de una pequeña caja este cubano de 43 años recorrió alrededor de 15 kilómetros diarios durante siete días. A cuanta persona encontraba durante su recorrido le pedía que se solidarizara con Amanda; al que no conocía sobre su historia le contaba.

―Alberto, cuéntanos cómo te surgió la idea de salir a las calles a pedir ayuda para Amanda.

―La idea me surge desde el momento en que sale en redes sociales la información de la niña Amanda, sobre las carencias y la recogida de fondos en la plataforma GoFundMe, donde solo se puede poner dinero vía digital desde el exterior.

Una de las personas que se me acercó para ayudar a Amanda me explicó que no tenía manera de hacerlo por la vía digital, que si no podía ser en efectivo y ahí se me prendió un bombillo y dije “Vamos para las calles”.

Llamé a un amigo y le dije que necesitaba imprimir fotos para recaudar fondos por la calle para Amanda. Salí por Monte y Carmen camino al Parque de la Fraternidad, donde me di cuenta de que el pueblo conocía a Amanda; la gente quería ayudar a Amanda.

Al otro día contamos y había 53.000 ciento y tantos pesos recaudados. Había billetes de 20, de tres pesos… Eran de personas que se despojaban de lo que no tenían para ayudar a Amanda.

La caja donde se depositaba la ayuda para Amanda (Foto de los autores)

―¿Algo te impresionó especialmente durante estos siete días de recorrido por la capital recaudando ayuda para la niña?

―En una ocasión me monté en una guagua donde no conocían a Amanda. Cogí la caja, la alcé y dije: “Buenas tardes, por favor, ¿me pueden ayudar con algo de dinero para Amanda?”. Una persona en el fondo preguntó quién era Amanda y cuando les conté la historia, aduaneros, médicos y hasta niños empezaron a echar en la cajita de lo que tenían; eso fue impactante.

También en una ocasión venía caminando por la calle y veo una moto y a un teniente coronel de las FAR. Le dije: “Hermano, ¿me puede ayudar con algo?”. El hombre me da dinero y le explico para quién es. Me contestó que sabía quién era Amanda. Cuba entera sabía quién era Amanda y estaba lista para ayudarla.

―¿Cuántos kilómetros calculas que tuviste que caminar?

―Siete días estuve caminando las calles de La Habana. Regularmente caminaba entre 12 y 15 kilómetros diarios. Mi recorrido era: calle Monte, Monserrate, Avenida del Puerto, Obispo, Neptuno, Infanta, Carlos III, Parque de la Fraternidad y luego iba para mi casa.

A La Cuevita (San Miguel del Padrón) fui un día por peticiones de las personas. Las gentes me gritaban “Amanda”, me llamaban por el nombre de la niña y echaban en la cajita; hasta de las casas me llamaban.

―¿En algún momento pensaste que recaudarías tanto dinero?

―Nunca pensé recoger el dinero que se recogió debido a las carencias que tiene el pueblo. Después me sentí avergonzado porque lo que no creía es lo que había sucedido: todas las personas echaron en la cajita, los que podían y los que no. Dueños de mipymes echaban 500 y hasta 1.000 pesos.

―¿Piensas seguir ayudando a otros niños que como Amanda necesiten este tipo de ayuda?

―Sí, he buscado información y resulta que no hay una sola Amanda. Hay 40 y tantas Amandas en Cuba esperando por un trasplante de hígado. Ya empezamos a visibilizar a una porque no podemos hacerlo con las 40 y tantas a la vez.

Hay una niña que se llama Ashley, de Pinar del Río, que está en las mismas condiciones y vamos por ella, vamos a apoyarla. Espero que el pueblo se comporte de la misma manera positiva porque son niños que necesitan de nuestro apoyo. Por eso voy a seguir caminando las calles de La Habana, recaudando fondos para los niños que lo necesiten.

