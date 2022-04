MIAMI, Estados Unidos. – Varios voceros del régimen cubano han arremetido o se han burlado del boxeador Yordenis Ugás, tras la pelea del campeón mundial con el estadounidense Errol Spence.

Michel Torres Corona, presentador del programa oficialista “Con Filo”, compartió memes de Ugás e intentó demeritar al exitoso púgil cubano. “Han escuchado que Yordenis Ugás, un boxeador que habló mucho sobre la dictadura, los presos políticos, la falta de libertad en Cuba, pero cuando le tocó salir al ring…”, dijo el vocero oficialista con ironía.

Torres Corona también presentó una reciente publicación del periodista oficialista Francisco Rodríguez Cruz. En un post de Facebook, Paquito el de Cuba escribió que “la gente de Patria y Vida no gana ni cocinando, ni boxeando, ni en nada…”, en alusión al papel de Ugás en la pelea de este domingo y a la actuación del músico cubano Yotuel Romero ―uno de los intérpretes del famoso tema musical― en el concurso de televisión española Masterchef.

Por su parte, el periodista deportico Aliet Arzola Lima lamentó que Torres Corona volviera a “intentarlo con el deporte” y otra vez se quedara “como si estuviera perdido en un campo de lechugas”.

“Ahora dice que Yordenis Ugás es un perdedor por la derrota del otro día con Spence, cuando no debe saber ni quién es Ugás ni quién es Spence, en el plano estrictamente boxístico. La manía de hablar por hablar, o como diría Piqué hace un par de días, tirar mierda por tirar mierda… Dan mucha pena”, aseguró el periodista.

El pasado domingo Ugás entró al ring con la música de “Patria y Vida” de fondo y un atuendo que expresaba solidaridad con los prisioneros políticos de Cuba.

“Me siento triste que no pude darle la victoria a la gente que me está apoyando. Entrené duro, pero fui superado por uno de los mejores boxeadores, un campeón. Yo quería seguir luchando hasta el final, pero no podía ver por el ojo. Pero quería seguir hasta el final”, dijo luego de la pelea, de acuerdo con El Nuevo Herald.

Por su parte, Michel Torres Corona, sobrino del músico cubano Kiki Corona, se ha sumado al equipo de defensores del régimen cubano en televisión nacional.

Recientemente, exiliados cubanos publicaron una petición en la plataforma Change.org para que la Universidad de Nottingham, del Reino Unido, suspendiera una invitación realizada al comunicador oficialista.

La solicitud, lanzada el pasado miércoles, llama a ese centro de altos estudios a revocar la participación del vocero castrista en la XV Conferencia Anual del Cuba Research Forum, evento que tendrá lugar del 6 al 8 de julio de 2022 y en el que Torres Corona figura como conferencista principal.

