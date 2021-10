MIAMI, Estados Unidos. – Rogelio Polanco Fuentes, Jefe del departamento Ideológico en el Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), aseguró este martes que la protesta del 15N “está condenada al fracaso” e insistió en que la misma ha sido concebida desde Estados Unidos.

El funcionario calificó la Marcha Cívica por el Cambio como una “provocación” que “nunca fue auténtica”. Asimismo, rechazó los intentos de los organizadores de darle un carácter legal a la misma.

“La provocación urdida para el 15 de noviembre está condenada al fracaso. Nunca fue auténtica. Su intento de arroparse con alguna legalidad es una manipulación perversa. La Constitución de la República es creación genuina del pueblo, no hay tramoya que pueda escamotear”, señaló Polanco.

El exembajador del régimen cubano en Venezuela dijo también que “los promotores de la pretendida marcha siguen el libreto yanqui, cumplen sus órdenes, se rodean de violentos y terroristas y sueñan ejecutar sus acciones desestabilizadoras con impunidad”, añadió el funcionario.

Las palabras de Polanco fueron rebatidas este mismo miércoles por Yunior García Aguilera, coordinador del grupo Archipiélago, quien negó cualquier tipo de vínculo entre la plataforma y el gobierno de Estados Unidos, algo que ha sido explotado por la dictadura castrista para deslegitimar la Marcha Cívica por el Cambio.

“Ver a Polanco haciendo tal derroche de cinismo en la pantalla, me retuerce el estómago, lo admito. No estaba preparado para soportar con frialdad tanta putrefacción. Ni mis tres famosos días de ´entrenamiento´ me adiestraron lo suficiente para soportar la náusea que provoca tanta bajeza, tanta mentira y tanta desfachatez”, respondió el dramaturgo en su perfil de Facebook.

“Los que me pinchan el teléfono, interrogan a familiares y amigos, decapitan palomas en mi puerta y vigilan cada uno de mis pasos, deberían llenarse de dignidad e impedir que el exembajador de Cuba en Caracas, devenido en ideólogo de lo indefendible, haga el ridículo ante Cuba y el mundo. Polanco acude a un “Tin Marín de dos pingüé” y arma un corta-y-pega como si jugara al detective de una pésima historieta policíaca. Deprime hasta el hastío tanta mediocridad política que solo alguien muy adoctrinado podría tomarse en serio”, agregó García Aguilera en su réplica.

