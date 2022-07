MADRID, España.- La española y vocera del Gobierno cubano Ana Hurtado fue encarada este jueves en un supermercado de Barcelona por otro español que la acusó por defender a los “asesinos del régimen”.

La defensora de la dictadura, gritando dijo ser “comunista a mucha honra” y llamó “gusano” en reiteradas ocasiones a quien la abordaba.

“Sí, comunista y comprando en los supermercados que los cubanos no pueden comprar y defendiendo a los asesinos de Cuba. Pues vete a Cuba que en Cuba los cubanos no pueden comprar en un supermercado así. (…) Vete a Cuba que en Cuba no puedes hacer esa compra con el sueldo de los cubanos”, respondió el español.

La defensora de la dictadura, sin argumentos, llamó a los trabajadores del supermercado y pidió que interviniera la policía, acusando al hombre de “haberla escupido y pegado” y lo amenazó con denunciarlo e impedirle su entrada a Cuba.

“Yo no voy a Cuba… No te he pegado. Te he empujado”, respondió el español, quien además la llamó “impresentable”.

“Denúnciame, estaba loco por verte, eres una impresentable… Tengo a toda la comunidad cubana en contra tuya”, agregó.

Ana Hurtado, quien en sus visitas a Cuba, codeada con autoridades del régimen disfruta de los hoteles a los que la mayoría de los cubanos no pueden acceder, fue invitada en marzo pasado al programa oficialista Mesa Redonda.

Durante la transmisión televisiva Hurtado manifestó que su modelo político predilecto era el de la Isla, y que aquellos que se manifiestan en contra de la “revolución” no son más que mercenarios y delincuentes.

Recientemente, tras el concierto de Pablo Milanés, la española se refirió al cantautor como “gusano” y “ruin”.

A través de sus redes sociales la autoproclamada comunista expresó: “Aquí, en España, la gente dice que en Cuba no hay libertad de expresión. Pues fíjate si hay libertad de expresión que Cuba le abrió sus puertas a un gusano para que cante. Fíjate tú qué dictadura, que va el gusano mayor de todos los gusanos y se le da cancha para que cante”.

