MIAMI, Estados Unidos. – El reportero de CubaNet Vladimir Turró Páez fue detenido este miércoles por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y la Seguridad del Estado, cuando salía de la sede de las Damas de Blanco, en La Habana.

Turró Díaz acudió al lugar a entrevistar a la líder de la organización, Berta Soler, y a su esposo, el exprisionero político Ángel Moya.

“A una cuadra de la sede de [la sede de] las Damas de Blanco me arrestaron. Me llevaron un patrullero y dos oficiales de la Seguridad del Estado, y me condujeron a la Unidad de Aguilera. Allí me introdujeron en una oficina. Me quitaron el teléfono, se lo llevaron hacia otro lugar. Por tanto, no sé qué tanto están comprometidas mis cuentas de redes sociales”, contó el reportero a CubaNet, poco después de su liberación.

Luego, prosigue, “empezaron con las preguntas, las amenazas. La primera pregunta fue qué había ido yo a hacer a casa de Berta Soler; [me dijeron] que ellos están pendientes de mi trabajo y del de mi colega Enrique Díaz Rodríguez; que estaban pendientes de todo lo que nosotros estábamos publicando en CubaNet y que no iban a permitir este tipo de publicaciones: estar entrevistando a activistas y líderes de la oposición”.

El reportero también aseguró que los agentes de la Seguridad del Estado le dijeron que iban a tratar de “impedir a toda costa” que siguiera realizando su trabajo como periodista. Asimismo, lo amenazaron con que “no acelerara” el proceso del régimen en su contra.

A finales de agosto de 2022, agentes de la Seguridad del Estado también detuvieron a Turró Páez y le advirtieron que no podía proseguir con su labor como reportero independiente.

“Me hicieron un acta de advertencia por instigación a delinquir y precisamente [me dijeron] que podían abrirme un proceso y enviarme a prisión”, recordó el reportero de CubaNet.

“Esto confirma la persecución que tenemos los periodistas independientes y la manera en que tratan de impedirnos hacer nuestro trabajo, ya bien sea entrevistas a miembros de la oposición o cualquier otro material que por su naturaleza muestre la realidad del cubano de a pie”, afirmó el periodista.

“Ellos [los agentes del régimen] tratan de impedir que toda información salga de Cuba, que se haga visible en el exterior; y esta es la manera que tienen: reprimir, detener, encarcelar para que nosotros no hagamos nuestro trabajo como periodistas independientes”, terminó.