MIAMI, Estados Unidos. — La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) anunció más apagones para la jornada de este viernes, en la que estarán fuera de servicio más de 10 unidades de diferentes termoeléctricas del país.

De acuerdo con un comunicado de la empresa estatal, para hoy se estima una afectación máxima de 950 MW en el horario diurno debido a las averías registradas en unidades de las centrales termoeléctricas Mariel (Artemisa), Otto Parellada (La Habana), Antonio Guiteras (Matanzas), Nuevitas (Camagüey), Felton (Holguín) y Renté (Santiago de Cuba).

Asimismo, se encuentra fuera de servicio por mantenimiento la unidad 4 de la CTE Cienfuegos.

La UNE añade que las limitaciones en la generación térmica ascenderán a 352 MW.

Tampoco estarán disponibles por averías 1097 megavatios (MW) de generación distribuida, mientras que otros 430 MW no se podrán utilizar por mantenimiento.

En total, se espera una afectación máxima de 950 MW durante la mañana y la tarde.

La Unión Eléctrica indica que para el horario pico se prevé la entrada de la unidad de la CTE Antonio Guiteras, con 215 MW, y la utilización de 150 MW procedentes de motores diésel.

“Con este pronóstico, se estima para el horario pico una disponibilidad de 2 285 MW y una demanda máxima de 3 050 MW, para un déficit de 765 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 835 MW al pico”, añadió la entidad.

Este jueves se registraron numerosas interrupciones del servicio eléctrico en todas las provincias del país. Según la UNE, la máxima afectación en la noche fue 1164 MW y se registró a las 20:50 horas, coincidiendo con el horario pico.

La nota de ese organismo añade que se implementan todas las medidas de restricción del consumo en el sector estatal.

Aunque las autoridades de la Isla han destacado que la población debe mantenerse informada sobre los cortes de electricidad, la mayoría de los cubanos no deja de mostrar su descontento en redes sociales.

“Todos los días es un cuento distinto. Basta de tantas explicaciones, que con las palabras no van a resolver nada. Los niños tienen ojeras de no dormir bien, los viejos no aguantamos más esto al igual que la juventud. Esto no tiene arreglo”, comentó en Facebook la cubana Dania Rivera.

“Tienen al pueblo mareado con estas explicaciones. A nosotros no nos importa el déficit, la demanda y la disponibilidad. No inviertan más tiempo en este panfleto. Nosotros no queremos más apagones, para eso pagamos un servicio. Así de simple. Resuelvan esto y si no saben díganlo, pero no engañen más a sus consumidores”, señaló Carlos Noval, usuario de la misma red social.

