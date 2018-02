Víctor Mesa: “En Grandes Ligas yo sería multimillonario”

Víctor Mesa posa para una foto junto a fanáticos (Foto: Alejandro Hernández)

LA HABANA, Cuba.- El polémico director del equipo de béisbol cubano Industriales, Víctor Mesa, regresó este 25 de febrero de una visita a EEUU en la que estuvo acompañado por su hijo, el joven Víctor Víctor Mesa.

Así afirmó el mánager de “los azules de la capital” tras su llegada a Cuba, que ocurrió por la Terminal 2 del Aeropuerto José Martí de La Habana.

El mentor de Industriales, quien ya ha estado al frente de otros equipos como Villa Clara y Matanzas, accedió a tomarse fotos con fanáticos y a responder a sus preguntas tras arribar a la isla.

Sobre su visita a EEUU, dijo que allí había sido “bien recibido”.

“Recibí muchos elogios de parte de iconos del béisbol de las ‘grandes’, quienes me ven desde otra óptica”, aseguró. “Ellos ven que del equipo de Las Villas hice un equipo grande, que luego a Matanzas lo saque del sótano y lo puse donde nunca llegarían (…) y ahora con Industriales, que hacía diez años que no podía encender una vela, lo hice brillar y el Latino que igualmente no llenaba una grada y en esta serie cerró por capacidad…”

En otro momento, y mientras accedía a complacer a algunos de los presentes posando para fotos comentó: “Con todo esto que he logrado aquí en Cuba, en las Grandes (Ligas) yo sería multimillonario”. Tras una pausa y bajando el tono de la voz, concluyó: “Mi problema es que yo no domino el inglés”.

Extendiéndose sobre el dominio de ese idioma, confesó que “eso hace unos años fue un grandísimo problema para nosotros (…) a muchos grandes peloteros los sancionaron sólo porque fueron descubiertos aprendiendo inglés”.

Víctor Mesa es considerado uno de los peloteros más completos del béisbol cubano de después de 1959. Tras su retiro, se ha dedicado a dirigir los conjuntos de varias provincias del país. Es reconocido por su comportamiento explosivo en el terreno, que ha generado críticas inclusive de la prensa oficial.