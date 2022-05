MADRID, España.- Víctimas del trovador cubano Fernando Bécquer entregaron una carta abierta al ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso Grau, en la que se reclama justicia para todas las mujeres cubanas y de distintos países de América Latina que fueron abusadas sexualmente por el músico.

La carta fue entregada por la colombiana Paula Andrea Ramírez, quien aprovechó la visita de Alpidio Alonso a Argentina, con motivo de la 46° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Andrea Ramírez, una de las víctimas de Bécquer, explicó a través de Facebook: “Miré a los ojos al ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso. Le sonreí mientras mi querida compañera María Santucho, coordinadora del Centro Pablo de la Torriente Brau, le decía: `Ella es Paula Ramírez y quiere decirte una cosa´”.

Tras manifestarle al directivo que era una de las abusadas, el rostro del ministro se estremeció, al igual que el de Abel Prieto, que se encontraba a su lado, relata Ramírez.

Ambos recibieron una copia de la misiva, que cuenta con más de 250 firmas. También fue entregada una copia al embajador de Cuba en Argentina, Pedro Pablo Prada.

“Le dije que Fernando me había abusado en 2006 en Colombia. Que lo que él me hizo está tipificado como delito sexual en el código penal colombiano pero que para juzgarlo había que extraditarlo. Le dije que como en Cuba hay otras mujeres que también lo han denunciado penalmente (…) La justicia en Cuba no me ha dado las garantías para que yo pueda entregar mi testimonio y mis pruebas porque solamente hay un mail pero no te responden el acuse de recibido”, dijo al ministro.

Alpidio Alonso respondió que si se comprueban las acusaciones sobre el trovador “va a caer todo el peso de la ley sobre él y que sus víctimas quedarán conformes”.

Según el ministro de Cultura, a Fernando Bécquer se le ha prohibido cantar en público mientras esté bajo investigación.

“La vergüenza y el miedo son dos herramientas que usan los abusadores para que sus víctimas no hablemos de lo sucedido, así que saco fuerzas, me trago la vergüenza y no me callo y grito y hablo. (…) Nosotras, las víctimas, denunciamos cuando podemos o cuando las instituciones nos dejan”, expresó la colombiana.

Además aseguró que aunque no ha podido acceder a la justicia institucional, “seguirá apostando a que llegue la justicia y la reparación social, para que ninguna otra mujer sea víctima de Fernando Bécquer.”

