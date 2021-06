MIAMI, Estados Unidos. – El expresidente de México Vicente Fox (2000-2006) reveló que el fallecido dictador cubano Fidel Castro manipuló la célebre conversación telefónica que sostuvieron previo a la Cumbre Extraordinaria de Las Américas, celebrada en abril de 2002 en la ciudad de Monterrey.

En entrevista ofrecida recientemente al influencer mexicano Luisito Comunica, el exmandatario aseguró que nunca ordenó a Castro que comiera y se fuera, tal y como trascendió luego de que el régimen de la Isla hiciera circular la conversación entre ambos gobernantes.

Fox declaró que Castro fue invitado al evento por petición del entonces canciller de México Jorge Castañeda, quien sugirió la participación del mandamás cubano.

“Te ofrezco, te pongo a un lado mío, a ti del lado derecho y a Bush del lado izquierdo, a ti te damos el discurso principal, el de apertura, pero déjate venir”, dijo Fox sobre el ofrecimiento hecho a Castro para que viajara a Monterrey.

El objetivo del expresidente mexicano era evitarle inconvenientes a Fidel, quien había pedido “garantías” para la visita.

“Bueno, ¿qué tal si comes y te vas para que no te arriesgues a estar más tiempo del necesario en México, o que vayas a terminar peleándote con el presidente Bush? Vienes, das tu discurso, te sientas a mi lado, comes y te vas. En la tarde ya estás de regreso en Cuba”, rememoró Fox sobre la famosa conversación con Fidel, la cual fue grabada y filtrada por La Habana.

“Lo editó a su conveniencia y lo sacó públicamente como una ofensa que yo le había hecho. Fue la conversación de toda la negociación. A nosotros nos interesaba que viniera y cualquier presidente que invitara a Castro a su país tenía un impacto fuerte. El tipo tenía mucho jale en la izquierda, tenía un carisma brutal”, añadió el exmandatario.

Finalmente, Castro terminó viajando a Monterrey. Allí pronunció su discurso, comió y se fue. De regreso en Cuba, el dictador reveló el audio, que provocaría una mini crisis en las relaciones diplomáticas con el país azteca.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.