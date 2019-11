Viajes a Cuba desde EE.UU. se han desplomado en los últimos meses

MIAMI, Estados Unidos. – La demanda de los clientes de viajar a Cuba casi se ha detenido por completo para muchos asesores de viajes, una ca√≠da que muchos expertos atribuyen a la confusi√≥n del p√ļblico luego de m√ļltiples cambios por parte de la administraci√≥n Trump a las regulaciones que rigen los viajes a la Isla.

‚ÄúMi negocio se ha reducido significativamente desde la nueva administraci√≥n, porque Trump ha cambiado las reglas‚ÄĚ, dijo al portal Travel Weekly Janice Chieffo, asesora de Protravel International, con sede en Laguna Beach, California.

Como fiscal penal hasta su retiro en 2015, Chieffo visitó Cuba por primera vez para un seminario de leyes antes de que el gobierno de Obama flexibilizara las regulaciones sobre viajes a la Isla. Entonces, comenzó a organizar viajes allí en 2015.

Hace tres o cuatro a√Īos su tel√©fono estaba ‚Äúsonando‚ÄĚ para los viajes a Cuba, dijo Chieffo. Ahora, la demanda del cliente es, en el mejor de los casos, espor√°dica.

La estadounidense atribuye la caída a los cambios implementados por la administración Trump con respecto a los viajes a Cuba, que incluyen la restricción de los viajes de cruceros y vuelos comerciales entre los EE. UU.

De igual forma, Washington prohibió a sus ciudadanos hacer negocios con cualquier entidad vinculada al ejército cubano.

‚ÄúMi negocio pr√°cticamente se ha detenido‚ÄĚ, dijo Chieffo, quien ahora vender viajes de lujo a otros destinos tur√≠sticos.

Stephen Scott, un asesor de Protravel con sede en Chicago, tambi√©n ha visto una disminuci√≥n en el inter√©s de los clientes. Todav√≠a recibe solicitudes ocasionales, pero el inter√©s es mucho menor que hace unos a√Īos.

‚ÄúDesde mi perspectiva, todo se reduce a confusi√≥n‚ÄĚ, dijo. ‚ÄúLas personas no saben si pueden o no pueden ir. (Si deciden ir), no saben si se meter√°n en problemas m√°s tarde, despu√©s de que se establezcan nuevas sanciones‚ÄĚ.

Por su parte, Mathy Wasserman, gerente de la agencia Flying Giraffe Travel, con sede en Los √Āngeles, explica que la prohibici√≥n de cruceros ‚Äúdestruy√≥ la mayor parte del negocio‚ÄĚ. Ello, pese a que la mayor√≠a de excursiones de Flying Giraffe son por tierra.

Si la prohibici√≥n de cruceros influy√≥ en la percepci√≥n del p√ļblico sobre si pod√≠an visitar Cuba, afectando dr√°sticamente las ventas, es probable que la √ļltima prohibici√≥n de las aerol√≠neas tenga un efecto similar.

Para los asesores cuyos clientes han expresado interés en Cuba, navegar por las turbias restricciones puede ser un desafío.