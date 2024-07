MIAMI, Estados Unidos. – La actriz y activista trans cubana Kiriam Gutiérrez fue vetada de participar en el evento “La Reina de la Copla”, organizado por el proyecto Venus Drag Queen y celebrado en el cabaret Cubanacán, de la ciudad de Santa Clara, los días 4 y 5 de julio de este año.

En declaraciones exclusivas a CubaNet, Gutiérrez denunció el hecho como una represalia de carácter político en su contra.

Además, la actriz, que sí pudo participar en las ediciones anteriores del evento, reveló que no solo se le prohibió participar este año, sino también asistir como público. El 2 de julio, dos días antes de que se inaugurara “La Reina de la Copla”, y tras el silencio de los organizadores, que no respondían sus llamadas ni mensajes, uno de los participantes en el evento se comunicó vía telefónica con la actriz para informarle que no podría estar presente. “Me dijo: ‘Kiriam, no puedes estar, no vengas a Santa Clara porque no te van a dejar entrar, estás vetada de entrar incluso como público a cualquier evento de La Copla”, explicó la activista por los derechos de las personas LGBTIQ+.

De acuerdo con la actriz, inicialmente recibió pretextos que hacían imposible la realización del evento y no solo su participación. Entre ellos, su contacto enumeró la falta de una carta de Malú Cano, coordinadora de la Red TransCuba, afiliada al estatal Centro de Educación Sexual (CENESEX) de Cuba, y la necesidad de una autorización de la Policía Nacional Revolucionaria, el Gobierno y el Partido para eventos no programados habitualmente en espacios de recreación como el cabaret Cubanacán.

Sin embargo, Gutiérrez destacó que la principal razón de su exclusión, según le comunicaron, fue un supuesto anónimo que acusaba a una artista de ser anticomunista y de planear un acto contra el Gobierno en el escenario.

“Otro de los motivos que me dio [la persona cercana a los organizadores que la contactó] es que un supuesto anónimo que enviaron diciendo que había una artista que públicamente era anticomunista, que estaba en contra del Gobierno, en contra de la Revolución, y que iba a hacer un acto en contra de la Revolución y el Gobierno en el escenario. Por supuesto me dijo que era yo”.

La actriz consideró estas acusaciones como una difamación sin fundamento. “Me estaban difamando, no solo mi nombre sino también mi carrera. (…) Me resultó bien chocante porque personas que me conocían desde hace tiempo aceptaron esa mentira, porque es una mentira. No tienen pruebas, no tienen nada, solamente dijeron que yo iba a hacer un acto en contra de la Revolución. Ni que yo estuviera loca”, dijo.

Gutiérrez también calificó el hecho como “una violación” a sus derechos y la describió como parte de una represión política más amplia contra ella, que se extiende a otros espacios públicos en La Habana.

“Evidentemente todo esto es una represión política que hay sobre mí, y no solo en este evento sino en todos los espacios de aquí de La Habana. En centros nocturnos donde hay estas actividades para nuestra comunidad yo estoy vetada de trabajar y en algunos estoy vetada también de entrar como público. Pareciera que yo soy una terrorista”, lamentó.

CubaNet intentó contactar a los organizadores del evento a través de llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp. También envió un correo electrónico a la dirección provista en la página de Facebook “La Reina de la Copla en Cuba”, tras comprobar que se trataba efectivamente del evento de marras. Sin embargo, hasta el momento de publicación de esta nota no había obtenido ninguna respuesta.

En sus declaraciones a este medio, Gutiérrez también criticó la hipocresía del sistema, destacando que muchos de los patrocinadores y organizadores de “La Reina de la Copla” viven “en libertad” en Estados Unidos y se beneficiaron de la Ley de Ajuste Cubano para huir de la Isla.

“La otra parte de la historia es que un gran por ciento de las personas que estaban invitadas a trabajar y muchos de los organizadores, de los patrocinadores, fueron cubanos que salieron huyendo de aquí para alcanzar su libertad, que viven hoy en libertad en Estados Unidos, pero que además se beneficiaron de la Ley de Ajuste Cubano y pidieron asilo político. Es decir, que su estatus es de exiliados políticos, que por supuesto están en contra del régimen y la dictadura. Pero ellos no son peligrosos. ¿Por qué? ¿Porque vienen con dólares? La peligrosa soy yo, que soy la que vive en Cuba”.

De acuerdo con la información publicada en la página de Facebook “Venus Drag Queen”, numerosos de los patrocinadores de “La Reina de la Copla” residen en Florida, Estados Unidos; Madrid, España, u otros países. Según sus perfiles en redes sociales, los propios directores generales del evento residen en Miami.

Programa del evento “La Reina de la Copla en Cuba” (Venus Drag Queen – Facebook)

CubaNet no pudo precisar los presuntos vínculos del proyecto Venus Drag Queen con instituciones estatales cubanas. No obstante, en el programa del evento que fue divulgado en redes sociales, se incluyen visitas y actividades en instituciones del Estado cubano como el Centro Cultural “El Mejunje”, de Santa Clara, y una casa de niños sin amparo filial, entre otras. Las fotos publicadas indican que el programa se cumplió.

Según registros en redes sociales, la de 2024 era la cuarta edición del evento, que comenzó a realizarse en 2021 de manera virtual y, a partir de 2022, de forma presencial.

Al final de su entrevista con CubaNet, Gutiérrez expresó su desesperación por no poder trabajar y mantener a su familia. “Mi única forma de sobrevivir en este país es trabajar, y no me dejan. Yo tengo una madre enferma que tengo que mantener y tengo que alimentar, y me niegan el derecho a trabajar como artista”.

La noticia sobre el veto contra Gutiérrez en “La Reina de la Copla” generó indignación entre internautas y activistas cubanos, que se solidarizaron con la actriz en redes sociales. “Ella [Kiriam] no está sola y aunque no le hace falta que nadie la defienda, si es necesario cerrar filas con los nuestros, y ella es de las nuestras, eso a nadie que le quepa dudas”, escribió en Facebook la activista Yamilka Lafita, conocida como Lara Crofs.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.