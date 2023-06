LA HABANA, Cuba. — Se observa en Cuba en los últimos meses un aumento en la venta de líneas móviles a través de canales informales. El fenómeno se ha hecho más visible desde que la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) limitara la venta oficial de líneas a una por persona y estableciera un costo en moneda libremente convertible (MLC) para la adquisición de las dos líneas adicionales permitidas.

En diciembre de 2022, la empresa estatal alertó sobre la escasez de líneas móviles y tomó la decisión de vender la primera línea por 1.000 pesos cubanos. Sin embargo, las dos líneas adicionales se ofrecen únicamente en MLC, por el precio de 35 cada una. Al cambio de hoy esa cantidad equivale aproximadamente a 7.000 pesos.

Lo que inicialmente se presentó como una medida temporal para hacer frente a la falta de líneas ha generado una proliferación de la venta de líneas móviles en el mercado informal.

El servicio de ayuda de ETECSA señala que, “oficialmente, la primera línea que compra una persona tiene el precio de 1.000 pesos, las otras dos tienen un costo de 35 MLC”.

Los vendedores callejeros han aprovechado esta oportunidad para llenar el vacío y satisfacer la demanda de aquellos que desean obtener líneas adicionales sin tener que pagar en MLC.

Sin embargo, la venta de líneas móviles en el mercado informal, que rondan los 3.000 pesos, plantea preocupaciones significativas en términos de seguridad. Por ejemplo, el número de teléfono puede haber estado involucrado en estafas en el pasado o puede haber pertenecido de una persona que no se encuentre en la Isla, lo cual imposibilita la opción de transferir la propiedad hacia el nuevo dueño. Por otra parte, el dueño legítimo puede cancelar el número cuando estime conveniente, pues, por ley, la línea le pertenece y el nuevo dueño ilegal no podría recuperarla.

Por último, si el chip expira por no efectuar una recarga desde Transfermóvil o la compra de saldo directamente desde una oficina de ETECSA no se podría recuperar la línea a menos que se pida la ayuda del dueño original. Lo mismo sucedería si el chip se pierde o se rompe.

Jose Perez, usuario de Etecsa, es dueño de una línea registrada a nombre de otra persona. En declaraciones a CubaNet, dijo: “Yo siempre compro el saldo por la calle (transferencia de telefono a telefono) y pensaba que incrementaba el tiempo de expiración de la línea, pero no es así. Hace poco la línea me expiró y no se ni quien es su dueño”.

“Perdí dinero, el número y la línea como tal”, agregó.

La alternativa de buscar una línea callejera en el mercado negro no es la única vía para evitar el gasto en MLC: muchos buscan a un amigo que no tenga línea a su nombre, este hace la compra y a los 20 días hacen el traspaso a la persona interesada. No obstante, también existe escasez de ofertas de líneas a personas que contratan por primera vez.