Venezuela expulsa al cónsul de Colombia en Caracas

MIAMI, Estados Unidos.- El cónsul de Colombia en Caracas, Juan Carlos Pérez Villamizar, fue expulsado este jueves de Venezuela, según informó la agencia de noticia AFP, como respuesta a la expulsión de un asesor de la embajada venezolana en Bogotá. “Pérez Villamizar dispone de un plazo de 48 horas para abandonar” Venezuela, anunció un comunicado difundido por el canciller Jorge Arreaza, quien acusó al funcionario colombiano de ejercer “labores consulares sin contar con la acreditación correspondiente”.

Colombia había expulsado a Carlos Manuel Pino, asesor político de la embajada de Venezuela sin estatus diplomático, por “alterar el orden público, la seguridad nacional y la tranquilidad”, según las autoridades migratorias. Entretanto, la decisión de expulsar a Pérez se produjo “en aplicación del principio de reciprocidad”, agrega el documento del ministerio de Relaciones Exteriores venezolano, que denunció el caso de Pino como un “secuestro”.

Pino, quien llevaba en Bogotá 18 años y estaba casado con una ex congresista de oposición de ese país, fue abordado por la policía este miércoles en la capital colombiana, y las autoridades le comunicaron que sobre él pesaba una orden de expulsión.

Por su parte, Christian Krüger, director de Migración Colombia, aseguró a la prensa que las autoridades del país habían recibido un “informe confidencial” que permitió “deducir” que Pino representaba un riesgo para la seguridad del país.

Después de que el asesor fuera entregado en la madrugada del jueves a las autoridades venezolanas en el fronterizo puente internacional Simón Bolívar (tiene prohibido volver a Colombia por diez años), el canciller venezolano Arreaza calificó esta medida contra Pino como un “secuestro” y una “expulsión arbitraria”.

Bogotá negó que la expulsión respondiera a vínculos de Pino con la oposición izquierdista en Colombia, aunque su esposa, Gloria Flórez -colaboradora del ex candidato presidencial Gustavo Petro-, dijo que el funcionario está siendo usado como “chivo expiatorio” para afectar las relaciones diplomáticas.

Así mismo, la cadena colombiana RCN publicó la reacción del cónsul colombiano, quien asegura que solo estaba haciendo su trabajo en Caracas. “Salgo de Caracas con la mente en alto. Con dignidad salgo. No hay ningún problema. Me voy para Bogotá, no hay ningún problema”, dijo Pérez Villamizar.