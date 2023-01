CARACAS, Venezuela.- Este lunes 23 de enero los venezolanos amanecieron en la calle para exigir salarios dignos y una mejor calidad de vida. La protesta nacional fue convocada por la Coalición Sindacal Nacional de Trabajadores del sector educación, para luego sumarse los trabajadores públicos en general. Una ocasión, además, para conmemorar los hechos del 23 de enero de 1958, cuando los venezolanos se alzaron contra la dictadura del entonces presidente Marcos Pérez Jiménez para recuperar su libertad.

Solo en horas de la mañana se contabilizaron 43 protestas a nivel nacional, según informó en un tuit el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, para exigir “derecho a la seguridad social, derechos laborales y derecho a la participación política”, se lee en la publicación.

#23Ene | #BalancePreliminarOVCS 📌43 protestas hasta las 2 pm 📌 Todo el país participó en las manifestaciones pacíficas 📌 Exigencias: -Derecho a la seguridad social

-Derechos laborales

-Derecho a la participación política pic.twitter.com/rEa6pTlgmB — Observatorio de Conflictos (@OVCSocial) January 23, 2023

“¿Cuál Revolución?, este Gobierno es hambre, miseria y corrupción”, gritaron centenares de caraqueños aguerridos, que caminaron sin miedo desde la Universidad Central de Venezuela hasta Parque Carabobo, ubicado en el centro de la capital.

“Hoy salimos a las calles, hoy 23 de enero, hoy día que se celebra, se conmemora la libertad y la democracia de nuestro país, 65 años después de haber derrocado a Marcos Pérez Jiménez”, expresó Hugo Valera, trabajador del Metro de Caracas, asegurando que todos los trabajadores de la empresa estatal que controla el transporte público subterráneo se habían sumado a la protesta.

“Salimos a las calles a decirle a la gente que está en Miraflores (Casa de Gobierno) que queremos un cambio. Un cambio político, un cambio económico, un cambio que nos permita mejores salarios, mejor calidad de vida, que nos permita tener a nuestros hijos de regreso, que esa diáspora regrese”, dijo Valera.

Vale acotar que no es la primera manifestación del 2023 en Venezuela: según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en los primeros 23 días del año se han registrado más de 500 protestas en todo el país, debido a la falta de respuestas por parte del régimen de Nicolás Maduro a las demandas de los ciudadanos. Las principales reivindicaciones de las protestas están relacionadas con derechos laborales, derecho a la libertad de expresión y falta de servicios públicos.

En estas manifestaciones los docentes de diferentes regiones del país han estado en primera línea exigiendo al Gobierno salarios dignos. El salario mensual mínimo de un maestro ronda los 10 dólares y el de un profesor universitario los 60 dólares mensuales, en un contexto de devaluación constante con una inflación anual del 305 %, solo en el 2022.

Además, la ocasión fue propicia para recordar a los presos políticos: “Hoy todos nos solidarizamos por esas mujeres valientes, por esas mujeres que están presas por alzar la voz, por no claudicar, con todos esos trabajadores. Y rechazamos que sigan las cúpulas dirigiendo quiénes son los que salen y los que no salen. No puede haber mesa de diálogo si no se liberan los presos políticos en Venezuela. Les decimos a todos los actores políticos, escuchen las exigencias de los ciudadanos”, dijo Griselda Sánchez, dirigente sindical del sector educación.

El 17 de enero, el Foro penal Venezolano, organización no gubernamental que asiste gratuitamente a los perseguidos del régimen, reportó 274 prisioneros políticos (entre ellos 151 militares). La información fue publicada en un tuit que además recordó que “desde el año 2014 se han registrado 15.777 detenciones políticas en Venezuela”, de las cuales “9.000 personas siguen sujetas, arbitrariamente, a medidas restrictivas de su libertad”.

Sin embargo, “este país está dispuesto a luchar hasta recuperar su libertad y la libertad comienza por el derecho a la vida y el derecho a la vida comienza por que tengamos salario digno. No podemos vivir si no tenemos salario digno”, enfatizó Griselda Sánchez.

En la protesta nacional también participaron gran cantidad de jubilados con carteles y banderas, para exigir una pensión digna. “Yo cumplí el 3 de febrero 71 años y tengo una pensión de 130 bolívares (6 dólares al mes), ¿qué se come con eso?”, preguntó Edith Peroso y explicó que el día anterior gastó 550 bolívares (unos 26 dólares) en 4 kilos de azúcar, 3 kilos de arroz, 3 kilos de harina y un litro de aceite. “Entonces, ¿cómo hace uno para comer”, dijo.

Por su parte, la profesora universitaria Tamara Adrián calificó los salarios de Nicolás Maduro como “salarios de miseria y hambre”. El salario mínimo en Venezuela es de 130 bolívares (6 dólares), mientras que la canasta alimentaria cuesta 485,06 dólares, según datos suministrados el pasado mes de diciembre por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación de Maestros (Cendas-FVM).

“Los profesores que están sobre todo a dedicación exclusiva y a tiempo completo están pasándola muy mal y la universidad se está deshaciendo. Pero no solamente la universidad, los colegios, los hospitales, en general hay que luchar por un salario digno, pero para que haya un salario digno tiene que haber desarrollo económico. Y mientras no tengamos libertad y democracia no habrá inversiones para que se desarrolle económicamente el país”, indicó Tamara Adrián.

Por su parte, el sector Salud también manifestó su rechazo al gobierno castro-comunista. “Trabajadores arrechos reclaman sus derechos… No te queremos, el pueblo no te quiere, fuera de aquí”, gritó el enfermero José Tady, mientras mostraba sus zapatos rotos.

Esta es la tercera semana de protestas continuas en Venezuela y, hasta el momento, Nicolás Maduro no se ha pronunciado al respecto.

