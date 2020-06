“Así han devuelto a mi abuela del hospital Faustino Pérez de Matanzas”

MIAMI, Estados Unidos.- A través de un video publicado en la red social de Facebook, la cubana Arico Vázquez Roche denunció las malas condiciones en las que su abuela, de 86 años, fue atendida en el Hospital Faustino Pérez de Matanzas.

Vázquez Roche compartió fuertes imágenes en las que se ve el estado en el que se encuentra su abuela, que fue remitida a esa instalación de salud el 27 de mayo por sospechas de coronavirus.

La mujer contó que la anciana presentó fiebre, por lo que fue ingresada con el objetivo de realizarle varias pruebas para diagnosticar coronavirus, pero en su lugar le dijeron que lo que padecía era neumonía.

Al llegar al hospital le prohibieron la entrada a la tía de Vázquez Roche, pues se trataba, según relató, de una sala aislada donde no podían permanecer los acompañantes. Sin embargo, le comunicaron que la paciente recibiría todas las atenciones que ella necesitaba y que confiaran en su “profesionalidad”.

Vázquez Roche explicó en el video que su abuela sufre de una parálisis que no le permite mover el cuello, y que su tía, al dejarla en el hospital, explicó esto y otras limitaciones, además de entregar la historia clínica de la anciana y de enumerar todos los medicamentos que debían suministrarle.

“Yo estoy haciendo este video solo para denunciar a la potencia médica de Cuba, las atrocidades. Juro que no me voy a cansar. Esto es el trato de la medicina cubana, esos moretones son de los pedazos de profesionales que hay en Cuba”, dijo Vázquez Roche, quien contó que su abuela, después de varios días en el hospital, tiene lesiones, como escaras.

La mujer responsabilizó de los hechos a los médicos Jaime y Yusmani, los mismos que recibieron a la anciana en el hospital. “Así han devuelto a mi abuela, pero se metieron con la persona equivocada. Voy a denunciar esto hasta la saciedad”.

Vázquez Roche asegura que las lesiones indican que el personal de salud del Faustino Pérez no se ocupó de la higiene de su abuela y la mantuvo en la cama inmovilizada, lo que pudo producir las escaras. “Como ella hay miles, bajo ese gobierno que lo que hace es matar a nuestros padres, a nuestros ancianos, a todo el mundo”.

“Me da igual lo que me hagan, si no me dejan entrar más al país, no me importa el gobierno, no creo en esa dictadura”.

“No hay bolsas de orina para los pacientes con sondas, ni los equipos para medir el nivel de glucosa en sangre. A mi abuela le indicaron una radiografía y un ultrasonido, pero la ambulancia que debía trasladarla nunca llegó. Incluso se fue la corriente eléctrica y durante media hora mi abuela estuvo sin oxígeno”, denunció la mujer.