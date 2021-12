LA HABANA, Cuba. – A raíz de las cinco denuncias de abusos sexuales contra el trovador cubano Fernando Bécquer publicadas por la revista El Estornudo, varios cantautores y músicos cubanos se han pronunciado en las redes para expresar su solidaridad con las víctimas.

Sin embargo, muchos de estos artistas, que compartían escenarios habituales con Bécquer, afirman sentirse “sorprendidos” con los testimonios de las cinco mujeres, dos de ellas muy cercanas al circuito capitalino de la trova.

En su perfil de Facebook, la trovadora Heidi Igualada posteó que mantuvo una relación de amistad cercana con Fernando Bécquer. “Cada vez que me tropiezo un post de estos últimos desencadenados por el tema de marras, no hago otra cosa que pensar en aquel Fernando que iba a mi casa, tan correcto y caballero, con su novia de entonces”, apunta Igualada, que confiesa sentirse abatida con las recientes denuncias. “¡Cuánto trabajo me cuesta hoy procesar todo lo ocurrido, tantas denuncias, tanta sordidez, tanta vergüenza!”.

“Por otro lado, Liliana Héctor y Claudia Expósito [dos de las denunciantes] también son mis amigas y por supuesto que les creo, como le creo y me solidarizo con las demás chicas que denuncian y fueron abusadas. Yo nunca sospeché tales atropellos, y si alguna vez me llegaron rumores fueron vagos. Claro que tampoco estuve demasiado cerca como para corroborarlos o percatarme de algo demasiado evidente”.

Por su parte, la cantautora Rita del Prado comentó en redes: “Esto es muy fuerte. Pienso en Lili, en Claudia, en las muchachas que no conozco y en los episodios tóxicos y sigo sintiendo gran tristeza y rabia”.

A pesar de que algunos trovadores cercanos a Bécquer, como Ray Fernández y Raúl Torres, han intentado minimizar las denuncias y naturalizar los abusos sexuales, la mayoría de los artistas del medio se han pronunciado a favor de las testimoniantes.

Yosvany Bernal, trovador bastante cercano a Fernando Bécquer, también publicó desde su perfil personal: “Tengo dos hijas, soy trovador y esta es mi posición. Apoyo y estoy a favor de todas las mujeres que un buen día encuentran el valor para denunciar a personas como esta”.

Por su parte, el cantautor matancero Rey Montalvo Vasallo cuestionó desde las redes: “¿Qué tiene que ver el comunismo? ¿Qué tiene que ver la trova? Violencia es violencia. ¿El lugar de la denuncia es el mejor?, se discute luego. Tampoco es Facebook la justicia, la justicia está en los tribunales (a veces); pero no pongo en duda lo que cuenta una amiga y otra luego. Es un asunto serio y hay que asumirlo como tal. Ni él merece el acoso (ni nadie), en todo caso desprecio”.

También el músico Frank Mitchel Chirino posteó las capturas de pantalla de nuevos testimonios de mujeres que habían sido violentadas por Bécquer y que pidieron el anonimato: “Otra muchacha me escribe para que publique su declaración. Cada testimonio ensancha la magnitud del horror, del dolor, del asco. ¿A cuántas mujeres y niñas habrá violentado este tipo? ¡Necesitamos una ley integral contra la violencia de género en Cuba, ya!

Desde su perfil, el trovador cubano Ariel Díaz, expareja de una de las jóvenes abusadas por Bécquer, aseguró: “Yo creo que todas estas mujeres no pueden estar mintiendo. Me consta, pues estuve años muy cerca de una de ellas y, aunque es rigurosamente cierto que ese tema no se habló entre nosotros a profundidad y ella decidió enterrar ese asunto de naturaleza tan violenta hasta hoy, no la hace perder el derecho a denunciar”.

En el extenso post, Díaz explicó que no ha tratado de justificar la conducta de Bécquer, a quien dice conocer hace más de 20 años y con el que compartió momentos en los que, según él, nunca se ha denigrado, atacado o acosado a ninguna mujer. “Por supuesto que estuvimos años distanciados luego de aquel incidente del que yo no tuve noción de la gravedad hasta hace unas horas”, agregó.

De igual forma, Díaz afirmó que no entiende “cómo es posible que se señale solo a unos cuántos que presuntamente ‘sabían’ (o sabíamos) de tales fechorías repugnantes. Es más que evidente que alguien que comete estos delitos no va jactándose por ahí de ello o, al menos, no en mi presencia. Por lo cual es improbable que alguien más que las personas afectadas directamente en los hechos supieran en verdad de qué se trataba exactamente”.

A pesar de la amplia repercusión de la noticia, algunos músicos también han compartido en sus perfiles sociales la frase “Yo sí les creo”, en alusión a las cinco mujeres que denunciaron a Bécquer.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.