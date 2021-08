LA HABANA, Cuba. — Fuerzas del Ministerio del Interior (MININT) en la provincia de Ciego de Ávila desplegaron un operativo policial que terminó con el arresto de varios trabajadores de salud que “se dedicaban a extraer medicamentos destinados al tratamiento de pacientes de la COVID-19 para su posterior venta ilegal a altos precios”.

Una nota oficial del Ministerio del Interior de Ciego de Ávila difundida por medios del territorio señala que “los ciudadanos que cometieron tal delito se mantienen en prisión provisional, a la vez que se profundiza en las investigaciones para determinar a otros responsables”.

Tras varios meses de denuncias en las redes sociales y otras plataformas por causa de los altos precios de los medicamentos en el mercado informal el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel llamó a desmantelar la amplia red de contrabando de fármacos en la Isla.

Durante una reunión gubernamental desarrollada el pasado sábado, Díaz-Canel ordenó decomisar todos los medicamentos que se están vendiendo de manera ilegal para que vayan “hacia los hospitales y los lugares donde se está enfrentando la COVID-19”.

“La culpa no es de los que tienen acceso a los medicamentos y los venden, y no los estoy justificando, la culpa la tienen los gobernantes, que no pueden mantener abastecidas las farmacias. Si en la farmacia hubiera Azitromicina, nadie pagaría 1 000 pesos por un blíster”, declaró a CubaNet Adrián Barrios, un médico residente en La Habana.

El galeno lamentó que las autoridades continúen culpando a la ciudadanía de los problemas de la Isla, cuando “los únicos responsables de todos y cada uno de esos males son los propios gobernantes”.

Pese a la detención de los revendedores de medicinas, usuarios de medios avileños criticaron la permisividad de las autoridades avileñas ante las actividades de contrabando.

“Y me pregunto… ¿por qué hubo de esperarse que nuestro presidente llamara a cerrar filas ante estas inescrupulosas actitudes para tomar medidas drásticas? Necesitamos que cada persona responsable tome decisiones rápidas y oportunas en el cumplimiento de su deber”, sostuvo Digna Margot Ramírez Castilla, forista de Radio Surco.

Entre los medicamentos decomisados por los agentes del MININT se encontraban 21 bulbos de Rocephin, 87 de Tramadol, 44 de Dipirona, 14 de Dexatona, dos de Furosemida, entre otros fármacos.

