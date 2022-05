LA HABANA, Cuba. – Por segundo año consecutivo miembros de varias organizaciones opositoras al Gobierno cubano llaman a una protesta popular este 20 de mayo, día en que se cumplen 120 años de la independencia nacional.

La convocatoria indica que los activistas se reunirán a las 10:00 de la mañana en el Malecón habanero, en el tramo que va desde el Castillo de la Punta hasta el afamado Restaurante 1830.

El activista y bloguero cubano Agustín López Canino es uno de los opositores que alienta la manifestación, cuya convocatoria puede encontrarse en el ciberespacio con etiquetas como #YoApoyo20MayoAbajoLaDictadura, #Maleconazo #Fuenteovejuna o #PresosPolíticos.

En entrevista con CubaNet, López Canino adelantó que la iniciativa promueve “el reclamo de los derechos del pueblo y la libertad de los presos políticos juzgados por participar en las protestas cívicas del 11 de julio de 2021 (11J)”.

Aunque el pasado año la Mesa de Unidad Cubana (MUC) publicó la convocatoria, esta vez la gestión no parte de organizaciones o líderes visibles, con el propósito de evitar la represión contra sus impulsores, según explica el entrevistado.

“Por eso convoca Fuenteovejuna. ¿Quién es Fuenteovejuna? Todos, señor. Es decir, el pueblo”, refiere López Canino en alusión a una de las frases célebres de la obra teatral Fuenteovejuna, usada popularmente para representar la lucha del pueblo contra sus opresores.

“Esa es nuestra estrategia, no dar visibilidad a todos los involucrados para evitar sus arrestos y que este año la marcha pueda desarrollarse. Hay varias organizaciones implicadas, pero han decidido manejarlo todo desde el anonimato para poder tener éxito. El protagonismo no es determinante”, amplió.

De acuerdo con López Canino, también director de la revista El Gran Blondín, desde los primeros días de mayo el Departamento de la Seguridad de Estado (DSE) comenzó a tocar la puerta de los opositores para comunicarles que no se les permitirá asistir a la concentración.

En particular, él fue visitado por el “capitán Alberto” de la Seguridad de Estado, quien amenazó con arrestarlo si el 20 de mayo intenta abandonar su domicilio en la barriada capitalina de El Globo, municipio Boyeros.

“Respondí que no me escondería, que no saldría de mi casa días antes para esconderme en casa de nadie y así lograr llegar al Malecón a protestar contra el desgobierno de la Isla. Tendrán que llevarme detenido, aquí delante de todos los vecinos para así demostrar, una vez más, la naturaleza represiva del régimen”, asegura el activista político que dijo al represor.

En 2021, el régimen desplegó un amplio operativo que concluyó con el encarcelamiento arbitrario de varios opositores y periodistas independientes. Pero atendiendo a la crisis política que atraviesa la Isla, debido a los juicios sumarios efectuados a los manifestantes del 11J, López Canino considera que este año los manifestantes tendrán más posibilidades de llegar al punto de convocatoria.

“En el contexto actual, detenernos a todos sería como un suicidio político. Aunque no se puede descartar otro día triste, de represión total. Se saben intocables, por eso debemos tomar todas las precauciones”, dijo.

