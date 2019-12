Vargas Llosa: “El regreso del peronismo es una catástrofe” para Argentina

MIAMI, Estados Unidos.- En una reciente entrevista con Infobae, el escritor peruano Mario Vargas Llosa habló de la reciente explosión social en América Latina, y de la catástrofe que constituye para Argentina y los argentinos el regreso del peronismo, de la mano del nuevo presidente electo Alberto Fernández.

“Yo creo que va a ser un desastre. Ojalá me equivoque, quiero mucho a Argentina y tengo una gran admiración por muchos aspectos de ese país. Pero yo creo que ese regreso del peronismo al poder será una catástrofe para los argentinos. Ojalá me equivoque. Ojalá la realidad no confirme mis previsiones”, dijo.

Sin embargo, también aseguró que el gobierno de Mauricio Macri fue un fracaso. “Yo creo que el fracaso de Macri, porque hay que llamarlo un fracaso, claramente, es muy lamentable. Tenía un equipo magnífico, que sabía perfectamente lo que había que hacer, pero quizás el gradualismo que intentó no era la mejor manera de enfrentar la crisis enorme en que dejó el peronismo a la Argentina”, y agregó que “quizás las reformas debieron ser mucho más radicales, porque ahora están atribuyéndole a Macri los problemas que crearon los Kirchner. Esperemos que Argentina sobreviva a esta experiencia”.

Así mismo, el también ensayista y articulista, ganador de un Nobel de Literatura y un Premio Cervantes, aseguró que la reciente ola de protestas que han conmocionado a América Latina en los últimos meses, desde Ecuador hasta Bolivia y Chile se explican por razones muy diferentes.

“Creo que en ciertos países hay problemas sociales y económicos muy profundos, que, en lugar de combatir, fomentan las enormes desigualdades y entonces allí claramente hay un contenido social en las movilizaciones populares”.

Para Vargas Llosa el caso de Chile, por ejemplo, es algo que no se termina de explicar. “A mí me deja perplejo. Yo he seguido bastante de cerca la extraordinaria modernización de Chile, donde se ha reducido extraordinariamente la pobreza extrema, donde han crecido las clases medias de una manera notable. Un país que se ha ido acercando al primer mundo muchísimo en estos años. Entonces es muy desconcertante que haya una explosión popular de esa magnitud. Y esa contestación tan radical de un sistema que ha traído enormes beneficios a Chile”.

“Tal vez una de las razones es que esos sectores populares que formaban parte, que llegaron a formar parte de las clases medias, encontraron pronto un techo, un techo que no podían ya superar, y entonces esa frustración pues está detrás de esa movilización popular tan grande. Es posible. También es posible que no haya una educación popular que tenga un altísimo nivel para crear igualdad de oportunidades en todas las generaciones”, dijo el novelista, autor de La fiesta del Chivo, entre otras de las novelas más celebradas en español en los últimos 50 años.

Sobre si esta situación en América Latina pudiera provenir de la injerencia extranjera, Mario Vargas Llosa aseguró que posiblemente la hay, “pero eso no lo explica todo”.

Cuestionado por si podrían los gobiernos de Cuba y Venezuela haberse beneficiado, el peruano respondió: “Hombre, que están encantados que un modelo democrático y capitalista fracase, pues sí, desde luego, habrá sido celebrado con whisky y champagne en Caracas y en La Habana”, pero “no creo que sea la razón fundamental de la movilización chilena”.

Mario Vargas Llosa presenta por estos días su último trabajo novelístico, Tiempos recios, que narra “una historia coral que tiene lugar durante la convulsionada década del 50 en Guatemala, cuando el gobierno reformista de Jacobo Árbenz comienza a tambalear producto del asedio de los Estados Unidos, que finalmente impulsaría un golpe para derrocarlo”.