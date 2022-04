MIAMI, Estados Unidos.- Familiares del preso político cubano Andy García Lorenzo fueron víctimas en la madrugada de este viernes de un nuevo acto de vandalizmo, según un video publicado en la red social de Facebook por Pedro López, suegro de Roxana García Lorenza, hermana del joven.

“Nuevos actos vandálicos contra nuestra familia”, escribió López, junto al video en el que se muestra limpiando la fachada de su casa, a la que le lanzaron huevos, mientras canta la canción Patria y Vida.

La familia de Andy García, encarcelado por haberse manifestado el 11 de julio de 2021 (11J) en la ciudad de Santa Clara, ha sido reprimida como nunca imaginaron cuando comenzaron su activismo para denunciar la situación del joven.

Roxana García Lorenzo, la hermana de Andy, dijo a CubaNet el pasado mes de marzo que cuando su familia comenzó a denunciar las arbitrariedades cometidas contra el joven de 23 años no esperaba todo lo que ha sufrido.

“No pensábamos que [la represión] fuera a este nivel, pero realmente tomamos una decisión la primera vez que nos detuvieron y fue entrar de lleno, sin parar, a esta lucha y no callarnos hasta el final. La decisión fue enfrentar todo lo que viniera”, dijo la joven.

Durante la madrugada de este viernes, también en la ciudad de Santa Clara, la activista Saily González denunció igualmente actos vandálicos contra su vivienda.

“Otra vez los revolucionarios se llegan a mi puerta a hacer lo que saben: amenazar, vandalizar. Esta vez con piedras. En las últimas semanas lo han intentado todo: el acoso a quienes me visitan, citaciones a mis vecinos con actas de advertencia incluidas, campañas de descrédito hacia mi y hasta hacia mi madre…”, escribió en González en Facebook.

“Les molesta que exista, que no me rinda, que no me quiebre, y que, además, como anoche, me atreva a salir con mis amigos a un lugar donde se me quiere bien, a pesar del terror que se han empeñado en implantarme”, agregó.

“Les molesta el no haber podido arrebatarme la paz y el amor por #Cuba y por todos los cubanos. Les molesta que me burle al descubrirlos detrás de cada horror, detrás de cada chapucería, y que insista en que Cuba no es de ellos, sino de todos. ¿Cómo voy a permitirme estar quebrada cuando veo que en este país el poder lo ostentan los asnos con garras, y los respaldan los vándalos, los fascistas, los terroristas? Y que lo hacen apresando, incluso, a niños. 1027 presos políticos tenemos hoy en esta isla de menos de 11 millones de habitantes. ¡Qué vergüenza!”, finalizó.

