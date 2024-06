MADRID, España.- El periodista y activista cubano Lázaro Yuri Valle Roca, desterrado desde el comienzo del mes en curso, está enfocado en recuperar su salud después de años de represión y encarcelamiento en Cuba.

En reciente entrevista con Diario de Cuba desde Estados Unidos, país donde se exilió el 5 de junio, relató los eventos que llevaron a su arresto, su tiempo en prisión y su eventual exilio.

Valle Roca fue convocado el 15 de junio de 2021 para una protesta frente al Capitolio, pero decidió junto a otros colegas lanzar octavillas en la calle Monte con frases de héroes cubanos. Este acto resultó en una citación a la estación de policía en El Vedado, donde se le intentó forzar a firmar un documento en el que renunciaba a sus actividades contra el régimen. “El represor además hace como para quitarme el teléfono, pero al ver que yo se lo lanzo a mi esposa, se abalanzan contra ella para quitárselo de manera violenta”, recordó Valle Roca. Ese mismo día fue detenido y llevado a Villa Marista.

En Villa Marista, Valle Roca inició una huelga de hambre que duró 31 días. “Estuve varios días sin tomar agua también, y los riñones casi me colapsan”, explicó. Sometido a interrogatorios constantes y sin acceso a un abogado ni asistencia médica adecuada, su tiempo en esta prisión estuvo marcado por condiciones extremas. “Lo único que hicieron en los tres meses de encierro fue tomarme la presión arterial”, añadió.

Durante las protestas del 11 de julio de 2021 (11J), Valle Roca observó desde su celda en Villa Marista el nerviosismo de las fuerzas de seguridad. “Ese día pude ver por fuera de la celda cómo ellos corrían de un lado a otro. (…) Me percaté del miedo que tenían a una rebelión popular”, recordó.

Poco después, fue trasladado al Combinado del Este, donde continuaron las intimidaciones. “Me amedrentaban con amenazas de que presos comunes me podían dar golpizas o puñaladas, o de que esos mismos presos podían meterme droga debajo de mi cama”, detalla el opositor. A pesar de las amenazas, se negó a la “reeducación” impuesta por el régimen.

“El abogado de la Defensa quería que aceptara una culpabilidad menor para que la pena fuera la mínima posible, pero yo le dije que me consideraba inocente y que no aceptaría culpabilidad alguna. Cuando este letrado intentó defenderme en el juicio, yo lo interrumpí y le dije que no me defendiera más. Hice mi propia defensa y terminé leyendo unos pensamientos de José Martí. Al final me condenaron a seis años de cárcel”, explicó Valle Roca.

Tras el juicio, pasó algún tiempo en la Zona Cero del Combinado del Este y luego fue trasladado a un área de máxima seguridad.

Finalmente, gracias a un parole humanitario solicitado por su cuñado, Valle Roca y su esposa lograron salir de Cuba. A pesar de sus negativas iniciales, su familia lo convenció de que aceptara el exilio debido a su deteriorada salud. “Mi cuñado había pedido un parole humanitario para mí y para mi esposa, el cual fue concedido por las autoridades estadounidenses”, explicó. El 5 de junio de 2024, bajo un riguroso operativo policial, Valle Roca fue llevado al aeropuerto y escoltado hasta el avión que lo llevaría a Estados Unidos.

En Estados Unidos, se enfoca en recuperar su salud, afectada por todo este tiempo de maltrato y un disparo que le había dado cerca del oído anteriormente “los esbirros castristas, simulando que lo iban a fusilar”.

Valle Roca aseguró a Diario de Cuba que mantiene su compromiso de seguir luchando por la libertad de la Isla. “No dejaré de seguir luchando por la libertad de mi país, a eso no pienso renunciar nunca,” concluyó.

A comienzos de junio, ante la llegada del reportero a Estados Unidos, el director general del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), Normando Hernández, hizo un llamado a las diferentes organizaciones de derechos humanos y al exilio a unir fuerzas para facilitar la integración de Valle Roca a la comunidad cubana en el exilio y asegurar que reciba la atención médica necesaria para recuperar su salud física y psicológica.

Asimismo, declaró: “La llegada de Valle Roca a Miami marca el fin de un capítulo doloroso y la esperanza de un nuevo comienzo. Su liberación es un recordatorio de la importancia de la vigilancia y la presión internacional en la lucha por los derechos humanos y la libertad de expresión. El ICLEP celebra su libertad, pero también recuerda que la lucha por la justicia, los derechos humanos, la libertad y la democracia en Cuba continúa”.

Ese mismo día, en su llegada al aeropuerto, en declaraciones a CubaNet explicó que la mañana anterior a su salida lo llevaron a la sala de penado del Hospital Nacional, o sea, encerrado, con máxima seguridad, nivel de seguridad máximo. Y precisa: “Fui tratado como un terrorista, lo más malo del mundo”.

Preguntado sobre si le había dado alguna opción ante un posible regreso, respondió: “Si yo vuelvo a Cuba, no a la prisión, ya yo voy muerto, porque me lo dejaron bien claro”.

