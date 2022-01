MADRID, España.- “Los hombres de honor no se rinden ante los crímenes de una dictadura”, expresó el periodista y preso político cubano Lázaro Yuri Valle Roca en una carta escrita el pasado 25 de diciembre y que pudo hacer llegar a su esposa, Eralidis Frómeta, este 10 de enero.

Según explicó Frómeta a Radio y Televisión Martí, el texto es un “alegato, por si mañana él no está”, debido a su crítico estado de salud, para el que no ha recibido atención médica.

“Este es mi alegato, por si el día de mi juicio no se me da el derecho de defenderme, cuando la tambaleante dictadura en su incontrolable miedo trate de intimidar y callar todas las voces que piden su fin”, se lee en la carta.

En el documento, Valle Roca recordó la posibilidad de autodefensa que tuvo Fidel Castro tras el asalto al Cuartel Moncada en 1953 y su reducción a dos años de condena gracias a una amnistía presidencial.

“Hoy vemos cómo por solo tirar unas piedras, una multitud hambrienta, cansada de tantas mentiras y promesas incumplidas es sancionada a 20 y 25 años de prisión, golpeada y vejada por las fuerzas represivas”, lamentó Valle Roca.

En las palabras finales de su carta manifestó: “Dejo mi esencia y mis convicciones bien claras, por si mañana me muero, por si la soberbia de los dictadores me condena con el fin de debilitar mi espíritu y mis ideales… Me despido mencionando el sueño de todos los cubanos: Patria, Vida y Libertad”.

El activista y comunicador Lázaro Yuri Valle Roca se encuentra en prisión desde el pasado 15 de junio, a la espera de juicio.

Su esposa y distintas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos han exigido su liberación y han denunciado los maltratos a que es sometido en la cárcel Combinado del Este, de La Habana.

