MADRID, España.- El periodista independiente y preso político cubano Lázaro Yuri Valle Roca denunció que la alimentación en la prisión de máxima seguridad Combinado del Este, donde permanece encarcelado, es “una asquerosidad”.

“Están dando menos arroz; daban dos huevos y ahora dan uno, es muy poca la cantidad de alimentos que dan y en mal estado, mal cocinada. El picadillo ese parece, no sé qué cosa y, vaya, es una pasta que no sé qué, y viene con lagartijas adentro, y entonces, imagínate tú”, precisó el opositor en reciente conversación telefónica con su esposa Eralidis Frómeta.

Valle Roca, que prácticamente se encuentra sin visión, dijo también que aún no logra la consulta médica con un oftalmólogo. “No me han hecho todavía el fondo de ojo que me dijeron que me iban a hacer y, además de eso, me llevaron al optometrista. Sin hacerme pruebas, me dio un papelito ahí para hacerme los espejuelos, pero, imagínate tú, sin medirme la vista”, explicó.

Vale destacar que la pasada semana su esposa denunció que las autoridades carcelarias no le estaban entregando los medicamentos para la vista que ella le envía.

En la llamada telefónica, compartida por Frómeta a Radio Televisión Martí, Valle Roca comentó además que sigue con secuelas del reforzamiento pulmonar que sufre desde que fue detenido. A pesar de eso, tiene que bañarse con agua fría.

“No se me ha garantizado el agua caliente y ya lo discutí”, señaló en este sentido el director del blog digital Delibera.

Lázaro Yuri Valle Roca fue condenado en julio de 2022 a cinco años de cárcel por el Tribunal Provincial de La Habana, acusado de los presuntos delitos de propaganda enemiga de carácter continuado y resistencia. El activista está implicado en la Causa 3 del 2022, correspondiente al expediente número 31, relacionado con el lanzamiento de octavillas con frases de José Martí y Antonio Maceo que exigían reformas democráticas en Cuba, libertad para los presos políticos y el cese de la represión. El lanzamiento de las octavillas fue grabado y compartido en redes por Valle Roca el 14 de junio de 2021. Al día siguiente fue detenido y trasladado a la unidad policial de Zapata y C. Tras permanecer allí un breve tiempo fue trasladado a Villa Marista, cuartel general de la Seguridad del Estado de Cuba, y posteriormente al Combinado del Este.