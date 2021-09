VILLA CLARA, Cuba.- Hace dos días, la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) anunció una nueva promoción de recarga del 22 al 25 de septiembre que implicaría la obtención de un “súper bono” de 1500 CUP para llamadas, mensajes y datos móviles. Al momento de publicada en redes la noticia, muchos cubanos se esperanzaron con la idea de poder invertir su bono en la compra de paquetes de datos. Sin embargo, el dinero de este saldo para navegar en internet será restado mecánicamente una vez que se activen los datos móviles del teléfono.

Las avalanchas de comentarios en las páginas oficiales de ETECSA se han disparado en estos dos días por parte de clientes que no comprenden el beneficio real de esta nueva promoción, ya que la mayoría de los cubanos usan este plus de la recarga solo para mensajes y llamadas, y el saldo principal para obtener paquetes y planes. La prioridad de descuento en este caso sería escalonada a partir de bolsa diaria, bolsa correo, bonos de datos nacional e internacional y luego, este bono de saldo a tarifa por consumo. Luego, se le descontarán los paquetes activos comprados.

“Yo invierto diariamente los paquetes en mi negocio y reservo el saldo del bono para mis asuntos personales”, refiere Yosvany García, un cuentapropista villaclareño que se dedica a actualizar sistemas operativos. “Quiere decir, entonces, que ese bono se me va ir como agua y me voy a quedar en cero cuando haya gastado en dos o tres días la internet que me queda. Nos están obligando a usar un servicio que debería ser opcional”.

De acuerdo con la respuesta ofrecida por ETECSA en sus páginas de Facebook, aunque no se active la tarifa por consumo, el bono del dinero se descontará automáticamente aplicando la tarifa por consumo de 0.50 CUP internacional y 0.25 nacional. De esta forma, aunque el usuario no desee invertir ese bono en internet, este se irá descontando poco a poco si activa los datos móviles.

“Saqué la cuenta y en tarifa por consumo 1 GB viene costando 500 CUP. No pueden ser cubanos los que preparan esos paquetes, no puede ser”, opinó en redes el usuario Pavel Benítez. Por su parte Aymé Sánchez sugiere a ETECSA que habiliten el servicio de compra de paquetes mediante el bono: “Con todos esos cambios en los precios de la navegación por datos móviles y la supuesta mejoría, seguimos siendo uno de los países con internet pésimo y además caro”.

El servicio de recargas internacionales en el mercado informal asciende a los 800 pesos justamente en momentos en los que resulta tan utilitario durante el confinamiento. “Con esta tarifa obligatoria nos están chupando el bono del dinero obligado. Tiene que ser primero el paquete de datos y si queremos, después que descuenten del bono del dinero de las recargas, pero no obligado como pusieron ahora”, posteó en Facebook el usuario Dennis Solar.

Muchos cuentapropistas en Santa Clara utilizan las recargas internacionales para mantener sus negocios virtuales, en tiempos cuando el servicio a domicilio ha cobrado mayor protagonismo debido a las restricciones de movilidad decretadas con la pandemia. “Yo les garantizo ese bono a mis repartidores, para que puedan ponerse de acuerdo con los clientes que hacen los pedidos”, argumenta Yoel Pérez, propietario de un restaurante particular. “Las recargas se las ponen del exterior y yo me quedo con el saldo principal. Si ellos necesitan conectarse deben comprarse una tarjeta. Ahora, el bono que yo les garantizo para llamadas se les va a acabar en tres días. Somos el país con la internet más cara del mundo”.

