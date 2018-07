Usuaria cubana denuncia a la agencia Aerovaradero por abuso y violación de derechos

MIAMI, Estados Unidos.- Amanda Valdés Rivera denuncia a la agencia Aerovaradero de negligencia e irresponsabilidad. La mujer, residente en Pinar del Río, y colaboradora en misión internacionalista en Venezuela, escribió a la sección Acuse de Recibo del periódico oficialista Juventud Rebelde para descargar en contra de la compañía cubana de envíos por “maltrato, abuso, y violación de derechos”

Al término de su misión en Venezuela, Valdés Rivera había enviado a través de Aerovaradero ocho bultos que entraron a Cuba por la mencionada empresa estatal en mayo de 2017, con el número de guía 133- 55714713l. Después de varias llamadas telefónicas sin éxito, Amanda recurrió a la dependencia correspondiente donde le dijeron que todavía no habían localizado su envío.

Amada hizo la correspondiente reclamación y meses después todo había quedado en “proceso de búsqueda”. Le dijeron que recogiera la carga parcial pero ella sabía que de hacerlo las demás quedarían en un limbo, y “los tres faltantes serían mucho más difíciles de encontrar”.

El pasado 20 de abril, casi un año después de que iniciara todo el proceso de reclamación Amada recogió los cinco paquetes y tuvo que lidiar en ese momento con la sorpresa. “Casi no los reconocí, porque no contaban con su empaque inicial. Estaban reempacados y en otra caja. Para mayor desilusión, todo estaba en mal estado. Lo ubicaron en un lugar que se mojaba en gran medida. Lo que no se pudrió, cogió moho, se manchó y demás”.

De los cinco bultos que Amanda Valdés recogió tuvo que desechar dos por el mal estado en el que se encontraban. “Solicité la presencia del director de Aerovaradero o del jefe de Carga para que observaran una de las tantas cosas mal hechas en su centro, pero no conté con la suerte de verlos personalmente”.

“No pueden imaginar cuánta impotencia, cuánta decepción, cuánta desilusión. Es el resultado de toda una etapa, es tiempo y dinero empleado, es sacrificio tirado al vacío. Es tiempo de respuesta, y ya la espera se agotó. Y no se trata de que la carga no entró o llegó en mal estado. Se trata de maltrato, de abuso, de violación de derechos. De negligencia e irresponsabilidad.”