MADRID, España.- La Agencia de Cooperación para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID, por sus siglas en inglés) denunció al régimen de Cuba por los más de 1 000 presos políticos y sus excesivas sentencias.

“El Gobierno cubano ha condenado a 128 personas a un total de más de 1 900 años de prisión por manifestarse y expresar sus puntos de vista”, dijo este jueves Samantha Power, administradora de la USAID.

A través de su cuenta en Twitter, Samantha Power se refirió además a los encarcelamientos del líder del Movimiento San Isidro (MSI), Luis Manuel Otero Alcántara, y el rapero Maykel Castillo Pérez (Maykel Osorbo).

“Exigimos su liberación inmediata”, dijo Power, quien también compartió el hashtag #PresosPorQué (Jailed For What, en inglés), correspondiente a la campaña que durante meses se ha mantenido visibilizando la situación de los presos políticos en Cuba.

The Cuban government has sentenced 128 people to a total of over 1900 years in prison for demonstrating & expressing their views. Artists Maykel Osorbo and @LMOAlcantara are among the 1,000+ political prisoners in Cuba. We demand their immediate release. #PresosPorQue

