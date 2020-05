UNPACU sigue en la mira del régimen cubano

MIAMI, Estados Unidos. – La presa política Aymara Nieto Muñoz fue confinada en una celda de castigo por segunda ocasión desde que fuese trasladada a una prisión de mujeres en Manatí, Las Tunas, reportaron sus familiares.

Según su esposo, Ismael Boris Reñí, justo después de conversar con Nieto vía telefónica el pasado 5 de mayo, otra reclusa le informó que la prisionera política había sido trasladada a una celda de aislamiento.

“Ella no me ha llamado más, es decir, le han negado su derecho a las llamadas. Desde que está en esa mazmorra la policía política ha prohibido que le hagamos llegar alimentos y otras cosas que necesita. Está allí sin nada y, ahora, para mí, está desaparecida en tanto no me llame por teléfono”, aseguró Boris Reñí, exprisionero político, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de Cuba Decide.

Esta semana, familiares de Peña Nieto presentaron ante las autoridades una solicitud de trasladado de la reclusa a la prisión el Guatao, en La Habana. La Dama de Blanco, miembro de la UNPACU y promotora de Cuba Decide, se encontraba recluida allí cumpliendo una sanción conjunta de cuatro años por los supuestos delitos de “atentado” y “daños”. Pero debido a un motín en el que participó fue trasladada a Las Tunas, a más de 600 kilómetros de su hogar, en medio de la pandemia de coronavirus.

CubaNet contactó con Zaqueo Báez Guerrero, miembro de la dirección nacional de la UNPACU, para ampliar detalles sobre la represión contra los miembros de la organización opositora en la capital.

“En este mes hemos tenido más de 15 detenciones arbitrarias contra nuestros activistas, que han sido llevados a unidades policiales y expuestos aún más al coronavirus”, denunció el opositor.

Báez Guerrero también señaló que el caso más reciente de represión fue el arresto del opositor Yosvany Martínez Lemus, quien se encuentra en paradero desconocido tras ser detenido por oficiales de la Seguridad del Estado este jueves.

“Pero también nos preocupa Aymara, que lleva más de 20 días en celda de castigo, desprovista de insumos básicos. También está el caso de Maykel Herrera Bones. Su salud se ha deteriorado mucho por la huelga de hambre que realizó y las malas condiciones de la prisión”, lamentó Báez Guerrero.

Herrera Bones fue trasladado el pasado 30 de abril a la prisión de Güines, en Mayabeque, luego de 14 días de detención y huelga de hambre. Actualmente, se encuentra a la espera de juicio, acusado del presunto delito de “atentado”.

El activista de la UNPACU y promotor de Cuba Decide es portador del VIH. Según su primo Yoel Parsons, tras los últimos actos represivos la carga viral de Herrera Bones ha aumentado y le han aparecido lesiones en la piel.

Historia Clínica de Maykel Herrera Bones (Foto: Cortesía) Negativa a la solicitud de cambio de medida cautelar de Maykel Herrera Bones (Foto: Cortesía)

Recientemente, familiares del opositor solicitaron en la Fiscalía Municipal de San Miguel del Padrón un cambio de medida cautelar a favor del activista, teniendo en cuenta su inocencia y el panorama epidemiológico actual. Sin embargo, el pasado 5 de mayo el fiscal Juan Lázaro Ramos rechazó la solicitud.

Asimismo, el régimen cubano continúa extendiendo por varias provincias del país su política represiva contra miembros de la UNPACU.

Este jueves fue asaltada la vivienda del opositor Ediyersi Santana Jouz, ubicada en el reparto Modelo, Camagüey. Los propios agentes del Ministerio del Interior (MININT) alegaron que tenían la orden de buscar arroz.

Santana fue a prisión en 2018 por su activismo en la UNPACU. Su vivienda ha sido allanada en tres ocasiones y recientemente fue multado con 3000 pesos en CUP en virtud del Decreto-Ley 370 o “Ley Azote”, utilizada en los últimos meses para reprimir a cualquier ciudadano que critique al régimen en sus redes sociales.