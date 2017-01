Unos 1200 médicos cubanos podrán entrar a EE.UU.

MIAMI, Estados Unidos.- Alrededor de 1 200 médicos cubanos que solicitaron su admisión a un programa de alivio migratorio para profesionales de este campo podrán ingresar de manera legal al país, debido a que hicieron su petición antes de que el Gobierno eliminara la medida el pasado 12 de enero.

Quienes desertaron de sus brigadas internacionales después de esa fecha quedan en el aire tras la eliminación del “Programa de Parole para Profesionales Médicos Cubanos” (CMPPP), el mismo día en que EE.UU. puso fin a la política “pies secos, pies mojados”, que permitía la admisión de los cubanos que lograran tocar tierra en este país.

Así lo reveló hoy la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, con sede en Miami, durante “Economía, Derechos Humanos y Migración. Foro para el intercambio de ideas y propuestas”, que organizó la Universidad Internacional de la Florida (FIU, en inglés).

En este encuentro, el abogado experto en inmigración Willy Allen señaló que en la actualidad hay casi 3 000 médicos cubanos desertores que no podrán beneficiarse del programa CMPPP, la mayoría localizados en Colombia, mientras que unos 1.200 sí han logrado ser admitidos.

Puesto en marcha en 2006, CMPPP permitía solicitar asilo a profesionales médicos cubanos que abandonaran sus misiones internacionales o que cursaran estudios en el exterior.

“Eso no significa que esos médicos obtengan automáticamente la entrada al país, sino que serán procesados”, apuntó el abogado.

El director de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, Juan Antonio Blanco, dijo a Efe que el problema de la emigración en la isla no se resolverá hasta que no lo haga el de la economía y el de los derechos humanos. “Sin derechos no va a haber economía, y sin economía va a haber emigración”, manifestó.

“Los médicos cubanos son una mercancía sobre la cual son otros los que ponen los precios y las condiciones de trabajo. Ellos no tienen la libertad de organizarse y exigir sus propios contratos”, apuntó Blanco.

Agregó que a los médicos cubanos el Gobierno en la isla les “roba entre el 70 % y el 90 % de los ingresos” que deben percibir por sus prestaciones en el extranjero, además de retenerles sus pasaportes y mantenerlos vigilados.

“Los médicos serían los más perjudicados si retornan, porque son considerados desertores y traidores. Lo primero que perderían es su condición de médico”, resaltó.

La comunicadora y antropóloga cubana Miriam Celaya, que vive en Cuba y participó en el foro como expositora, dijo que los médicos son coresponsables de su destino, porque ellos sabían de antemano las condiciones de los contratos en el extranjero.

En su opinión, el programa para los médicos no debió existir, pues los colocó por encima de otros sectores profesionales de cubanos que quieren dejar el país.

No obstante, afirma Celaya que la Organización Mundial de la Salud (OMS) es la “primera beneficiada” con los convenios del estado cubano para enviar médicos al exterior, pues le resuelve un problema para colocar profesionales en países necesitados mientras que a Cuba no le cuesta prácticamente nada.

El médico Carlos Martínez Ballester, que fue prisionero político en Cuba y hace tres años vive refugiado en Miami, dijo que de los 5 000 dólares mensuales de salario asignados por otros países a los médicos cubanos, los galenos de la isla se quedan solo con unos 600 dólares.

“El resto se lo queda el Estado” cubano, comentó Ballesteros, que es miembro de la organización Solidaridad sin Fronteras, la cual trabaja para que todos los médicos, enfermeros y técnicos de la salud que desertan puedan venir a Estados Unidos.

Cuba tiene unos 50 000 médicos en más de 66 países, según el economista cubano-estadounidense Carmelo Mesa Lago, que disertó sobre las perspectivas salariales y la seguridad social en la isla.

Según Mesa Lago, las pensiones en la isla rondan ahora los 11 dólares al mes, razón por las que se ven a tantos ancianos vendiendo comidas ligeras en la calle y se ha incrementado la mendicidad en la vía pública.

Celaya, periodista del diario 14 y Medio, no reconocido por el Gobierno de la isla, afirmó que cuando va a la consulta médica generalmente se encuentra a estudiantes latinoamericanos en lugar de galenos nacionales, lo que sería un reflejo de la escasez de profesionales de la salud en la isla.

(Jorge Ignacio Pérez/EFE)