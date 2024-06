SAN LUIS POTOSÍ, México.- La única vivienda de estilo art nouveau en Matanzas se encuentra en un estado de deterioro tal que peligra con desaparecer.

Durante años, usuarios de redes sociales, arquitectos y periodistas han denunciado la lamentable situación de esta joya arquitectónica en la provincia.

Un reportaje reciente del periodista matancero Guillermo Carmona Rodríguez, publicado en el medio oficialista local Girón, indagó en las condiciones actuales de la vivienda.

La casa, sita en la calle Ayuntamiento, entre Medio y Río, se encuentra en completo estado de abandono. Roberto Prens Campo, el actual habitante del inmueble art nouveau, colocó unos palos para apuntalar las zonas más críticas; pero ello no resuelve el grave problema estructural.

Leonel Pérez Orozco, conservador de la ciudad, explicó que esa casa, “es un perfecto ejemplo del movimiento”. “Al principio tenía un balcón bellísimo, con unas columnas salomónicas que subían hasta una especie de media esfera, que se cayó en 1922 por un ciclón, y así adquiere la forma actual”.

Periódico Girón: Raúl Navarro

Restaurarla no es tarea sencilla. Según expuso la nota, al hallarse en el área de la ciudad declarada como Patrimonio Nacional y por el valor en sí del inmueble, recibió el grado de Protección 2, que se le otorga a las construcciones históricas en estado crítico. “Cuando se inspeccionó el lugar, la Dirección de Vivienda, nosotros y otras entidades pudimos observar el deterioro”, reconoció Yesier Bofill Pedroso, director de Patrimonio y Construcción del Consejo de Administración Municipal.

“Quizás en otros lugares de Cuba esto es simple, pero cuando una ciudad tiene una sola expresión de un estilo, hay que preservarlo totalmente. Sé que la situación es muy difícil y que hay muchos problemas, pero lleva prioridad”, argumentó el conservador de la ciudad.

Sin opciones para restaurarla

El dueño de la casa no puede asumir la reparación, como reveló al periodista de Girón. Con problemas de salud y vendiendo pan con lechón o durofrío en la Calle Medio, para subsistir, no podrá costear trabajos de construcción.

Con miedo habita su casa. En una ocasión, al apoyarse a una pared, se electrocutó pues las ramas que salen de la fachada de su domicilio llegan hasta el poste de electricidad de la calle.

Prens se mudó a la vivienda hace siete años. Hace tiempo logró que se le dieran 30 sacos de cemento, pero solo le alcanzaron para repellar una mínima porción del lugar. Le habían prometido un subsidio pero nunca llegó.

Posteriormente, le dijeron que le otorgarían una nueva casa pero como figura únicamente como copropietario del inmueble, ello dificulta la asignación.

Mientras resuelve el tema legal podría habitar un albergue, como le propusieron, pero Prens respondió: “¿Cómo voy a ir para un albergue, si yo tengo lo mío?”

Las autoridades, en aras de que la destrucción siga avanzando, colocaron señales para que los automóviles no estacionen ahí y no transiten los peatones, expuso el texto. Pero no cuentan con materiales para emprender las labores en el interior del sitio. En principio, no tienen la madera de más de seis metros para apuntalar el techo.

El conservador de la ciudad arguyó que si logran solucionar la cuestión jurídica, comenzarían reparaciones en 2025. Sin embargo, como acotó: “El patrimonio no espera por problemas ni por decisiones ni por burocracia, el patrimonio se cae, se destruye”.

La casa, desde las pilastras adosadas hasta la herrería, todos sus componentes, responden al estilo europeo del art nouveau.

A pesar de que vecinos de la zona y personalidades de Matanzas han clamadi por auxilio para salvar la casa que reviste un gran valor histórico y arquitectónico, permanece abandonada a su suerte y convertida en jardín en su piso superior.

