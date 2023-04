MIAMI, Estados Unidos. – El expresidente colombiano Álvaro Uribe criticó durantemente el sistema de Salud Pública de Cuba, a raíz de las alabanzas de funcionarios colombianos a la Isla en medio del debate acerca de la reforma sanitaria propuesta por el presidente Gustavo Petro.

En alusión al sistema de Salud cubano, Uribe escribió en Twitter que “una cosa” era “la propaganda oficial comunista y otra la realidad miserable que vive el pueblo cubano. Nuestro sistema mixto, solidario, sin monopolio estatal, es de lejos mejor y además mejorable”, sentenció.

En un video publicado en su cuenta de Twitter este jueves, Uribe interrogó a varias doctoras graduadas de Medicina en Cuba. Una de las dos cubanas aseguró que en la Isla “faltan recursos, falta educación, falta medicina (…). Allá todo es para el que tiene y el resto del pueblo ahí quedó. No existe lo de universalidad que nos presentan, no es algo parejo. No tenemos nada”, agregó.

A inicios de este mes, Gustavo Petro desató la polémica al destacar los “fuertes sistemas de salud preventiva” de Cuba, Costa Rica y Uruguay en un hilo de Twitter en el que defendió la necesidad de una reforma del sistema de salud de su país.

La polémica se debió a la inclusión de Cuba en esa lista. Aunque Petro citó a la revista The Lancet, que ubicó al sistema de salud de Cuba en el puesto 55 y al de Colombia en el 81, la Isla vive una crisis sin precedentes en el área de la salud, dada por el pésimo estado de las instalaciones sanitarias y la falta de medicamentos básicos e insumos, parte de la grave crisis nacional.

El tuit de Petro no era la primera alabanza al sistema de salud de Cuba proveniente de su gobierno. A mediados de marzo pasado, la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, también desató la polémica tras alabar la Salud en la mayor de las Antillas.

En una entrevista con la revista Semana, la política dijo: “Pueden decir lo que quieran, pero no pueden tapar el Sol con un dedo. Mientras otros países envían tropas y armas a muchas naciones, Cuba envía médicos y eso no lo pueden ocultar. Un país bloqueado por más de 60 años envía médicos a otras naciones”, repitió.

Más adelante, agregó: “Admiro el sistema de salud [cubano], que apoyó profesionalizar, bloqueo y todo, a miles de ciudadanos, incluyendo colombianos. Porque más de 1000 se han formado allá y aquí no han tenido la oportunidad, en nuestra nación y en nuestro país. Sí la han tenido en otra nación bloqueada (…)”.