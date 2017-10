Un viejo enemigo del castrismo busca hacer negocios en Cuba

MIAMI, Estados Unidos.- El gobierno israelí ha dado su “aprobación tácita” a una delegación de empresarios de primer nivel que viajará a Cuba en breve en una apuesta por promover negocios con corporaciones propiedad del régimen, informó The Times of Israel.

La misión está programada para llevarse a cabo a principios de diciembre y constituye la primera visita a la isla caribeña promovida por la Cámara de Comercio Israelí-Latinoamericana, una organización no gubernamental interesada en extender los negocios en el continente.

En una entrevista a principios de este mes, el CEO Gabriel Hayon dijo al diario israelí que se mantenía que estaba en contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el viaje de tres días y que no ha emitido “objeciones” a la delegación empresarial que se dirige a Cuba.

“Esta es una iniciativa del sector privado, en la que el Ministerio de Relaciones Exteriores (de Israel) no está involucrado”, dijo el portavoz del ministerio, Emmanuel Nahshon, al The Times of Israel, negándose a dar más explicaciones.

El diario digital recuerda que La Habana y Tel Aviv no mantienen relaciones diplomáticas. La Habana cortó unilateralmente los lazos con Jerusalén hace unos 40 años y desde entonces ha sido un crítico feroz de las políticas israelíes.

Durante décadas, Israel fue el único país que votó junto con Estados Unidos en contra de una resolución anual en las Naciones Unidas que pedía la eliminación del embargo económico de Estados Unidos contra la nación isleña.

En 2015, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, restableció las relaciones diplomáticas con Cuba, pero su sucesor, Donald Trump, criticó con vehemencia el acercamiento de Washington y La Habana y prometió deshacerlo.

Personas privadas israelíes llevan mucho tiempo haciendo negocios con Cuba, en particular el exministro Rafi Eitan.

El próximo viaje de la Cámara de Comercio Israel-América Latina a Cuba busca convertir la situación económica pobre del país en una “oportunidad” para empresarios israelíes, según un material promocional del evento.

La cámara de comercio cubana recibió un permiso formal del gobierno de La Habana para comprometerse con su homólogo israelí, dijo Hayon.

Se espera que entre 15 y 20 ejecutivos israelíes de los campos de agricultura, energía renovable, agua, producción de alimentos, bienes raíces, farmacia y químicos se unan al viaje, dijo Hayon.

“De acuerdo con la solicitud de los cubanos, estamos invitando a las empresas israelíes que están dispuestas a invertir o en joint venture con el Gobierno cubano (o empresas estatales), bajo marcos BOT (Build, Operate & Transfer) o PPP (Public-Private Participation)”, expresó.

El seminario preparatorio en Tel Aviv, titulado “Hacer negocios con Cuba”, tiene como objetivo educar al público sobre el clima actual en el país, explicó.

“Muchos empresarios nos contactaron desde la histórica visita de Obama en La Habana [en marzo de 2016], pidiendo información sobre las ‘reglas del juego’ en Cuba, cómo hacer negocios, protección de la propiedad intelectual y la propiedad inmobiliaria. Las guías y manuales sobre el establecimiento de empresas, derechos y deberes no son tan claros. Entonces, este seminario responderá a la mayoría de las preguntas básicas “, dijo Hayon.

Cuando se le preguntó cómo se sentía acerca de las sanciones estadounidenses contra Cuba, respondió que su organización es simplemente “un facilitador de negocios, no una agencia del Gobierno. Por lo tanto, estamos proporcionando la información”.

Agregó: “Vamos a tocar los asuntos legales, el embargo estadounidense y la mitigación de riesgos mientras hacemos negocios con el régimen cubano. Ciertamente, asesoraremos a los ciudadanos estadounidenses y empleados de una empresa estadounidense para que no participen en la delegación”.

Hayon también descartó las preocupaciones sobre la promoción de negocios con un país cuyos líderes atacan rutinaria y brutalmente a Israel en todos los foros posibles.

“Cuba no figura como enemigo de Israel”, dijo. “El negocio es el mejor puente para la diplomacia. Las empresas israelíes pueden proporcionar a los cubanos muchas soluciones rentables para mejorar la calidad de vida. Como no somos el gobierno, estamos evitando cualquier influencia política en la toma de decisiones de las empresas”.